В Алтайском крае нашли тело утонувшего в реке 10-летнего мальчика

В реке Алей в Алтайском крае нашли тело пропавшего во время купания ребёнка. Об этом сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в среду, 21 июля.

"Поступила информация, что на реке Алей найдено тело утонувшего 19 июля 10-летнего мальчика", – сказано в сообщении.

Напомним, днём 19 июля двое детей пошли купаться на Алей в посёлке Берёзовка Рубцовского района под присмотром родственницы. Во время купания ребята решили переплыть на другой берег, но в какой-то момент 10-летний мальчик бесследно исчез под водой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а прокуратура организовала проверку.