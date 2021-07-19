Вирусолог рассказал, как болеют коронавирусом после вакцинации

Вакцинированные люди тоже заражаются коронавирусом, рассказал "Известиям" вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Вместе с тем Нетесов подчеркнул, что прививка от ковида в любом случае необходима. В том числе и потому, что после введения вакцины заболевание становится менее опасным для человека.

"Теперь мы знаем, что вакцинированные люди тоже заражаются вирусом, но у них срабатывает защита на ранней стадии. Поэтому они по большей части либо вообще не болеют, либо болеют легко, – отметил Нетесов. – Бессимптомные заражения с распространением вируса бывают и в случае гриппа, но в ситуации с коронавирусом они уже хорошо изучены: мы знаем, что 70-80% людей эту инфекцию переносят незаметно или с очень слабыми симптомами и не ходят к врачу".

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом "Спутник V". По его словам, это единственная апробированная и надёжная вакцина в России.

Эксперт отметил, что прививку лучше всего сделать как можно быстрее, так как это увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.