Вирусолог рассказал, как болеют коронавирусом после вакцинации

Вакцинированные люди тоже заражаются коронавирусом, рассказал "Известиям" вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.
Вместе с тем Нетесов подчеркнул, что прививка от ковида в любом случае необходима. В том числе и потому, что после введения вакцины заболевание становится менее опасным для человека.
"Теперь мы знаем, что вакцинированные люди тоже заражаются вирусом, но у них срабатывает защита на ранней стадии. Поэтому они по большей части либо вообще не болеют, либо болеют легко, – отметил Нетесов. – Бессимптомные заражения с распространением вируса бывают и в случае гриппа, но в ситуации с коронавирусом они уже хорошо изучены: мы знаем, что 70-80% людей эту инфекцию переносят незаметно или с очень слабыми симптомами и не ходят к врачу".
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом "Спутник V". По его словам, это единственная апробированная и надёжная вакцина в России.
Эксперт отметил, что прививку лучше всего сделать как можно быстрее, так как это увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.
Комментарии
ну какая красота. один вирусолог говорит, поставь прививку - болеть не будешь, другой - заболеешь, но легко перенесешь. роспотреб утверждает - привика гарантии того, что вирус пройдет мимо тебя. а по факту - 3 знакомых после прививки ушли на тот свет, через 2 недели после 2 компонента. и мне будут говорить, что надо ставить...
зачем врать то на всю страну, эта третья волна от вакцинации вашей идет, и после вакцинации болеют люди тяжелее и смертность повышена от побочных эффектов...
"после введения вакцины заболевание становится менее опасным для человека", наговорить можно много... Путин тоже говорит... говорит..., а на деле все наоборот...
Статистика вакцинации от COVID-​19 в Израиле
На 14 июля 2021 года в Израиле:
5 737 943 чел. (66.29% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
5 209 706 чел. (60.19% от населения) - полностью привито
И так, по сравнению с предыдущими данными, заражаемость выросла от 200-300 до аж 1200 чел в день на пике.
Смертность тоже увеличилась. от 0-1 чел, до 2-3 в день. Если бы такие результаты были бы у Собянина, он бы объявил об окончании эпидемии)
Статистика вакцинации от COVID-​19 в Великобритании
На 13 июля 2021 года в Великобритании:
46 037 090 чел. (67.82% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
35 155 767 чел. (51.79% от населения) - полностью привито
81 192 857 шт. - всего прививок сделано
Ну здесь вообще весело. Заражаемость растет экпоненциально. И подбирается к пикам прошлого года. А вот со смертностью... Подросла она незначительно. С 20-30 до 50-70 чел.
Статистика вакцинации от коронавируса в России
На сегодня (16.07.21):
30 918 141 чел. (21.15% от населения, 44.81% от плана**) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
20 040 529 чел. (13.71% от населения, 29.04% от плана**) - полностью привито
50 958 670 шт. - всего прививок сделано
Но пока каждый день мы обновляем печальные рекорды по смертности за всю историю эпидемии и конца этому не видно. А учитывая, что данные оперштаба неточны и всегда занижены, мы можем в конце года узнать, что в день умирало по 1000 человек. При нашей демографии это катастрофа. Здесь ужасались смертности от ДТП. Мол в год небольшой городок выкашивает. В 19-м году от ДТП погибло примерно 17000 человек. Это количество при нынешней смертности от ковида мы за 25 дней делаем. И все нормально. "Это же просто ОРЗ!"
люди со скорой говорят, ок. 80% их клиентов - привитые...
люди мозг включите, НИКТО никогда не говорил что прививка гарантирует не заболеть! читайте внимательней и не додумывайте от себя
во-вторых, умереть после прививки не значит вследствие, реальная вероятность умереть от самой вакцины у вас такая же как умереть от падения метеорита
Статистика вакцинации от COVID-​19 в Израиле
На 14 июля 2021 года в Израиле:
5 737 943 чел. (66.29% от населения) - привито хотя бы одним компо...... Это вы за Пфайзер топите? У нас вроде им не прививают.
19.07.2021 09:16
- гость -
Ты уже определись,"люди" твои на скорой или всё-же морге работают? (как раньше вещал)
Пора уже возвращаться в правовое поле. Роспотребнадзор с его прихвостнями в тюрьму!
19.07.2021 09:45
АПР
Это вы за Пфайзер топите? У нас вроде им не прививают.
За прививки
Как только началась массовая вакцинация, поперла заболеваемость. Неужели, не видно?!
Интересно, а когда первая массовая ревакцинация начнется (январь-февраль), какую волну объявлять будут? Купил попкорн, жду..
19.07.2021 10:41
- гость -
Лучше рыбий корм купи. Тебе, рыбке гуппи, подойдет больше.
19.07.2021 08:56
Алеша
зачем врать то на всю страну, эта третья волна от вакцинации вашей идет, и после вакцинации болеют люди тяжелее и смертность повышена от побочных эффектов...
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Алёши такие алёши... На основании чего вы такие утверждения делаете? Факты есть?
19.07.2021 09:16
- гость -
люди со скорой говорят, ок. 80% их клиентов - привитые...
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А источник этой новости - агентство "ОБС" - Одна Бабушка сказала"?
Какие люди, с какой скорой? Имена, явки, пароли предъявите.
19.07.2021 08:56
Елена
Вы елена головой подумайте. Поставить прививку в период резкого подъема заболевания, результат которой будет через 42 дня! Раньше думать надо было. А не сейчас бегать ставить. Если поставил - изолироваться нужно хорошо. Т.к. имунитет вырабатывается а вы еще в магазине или в общественном транспорте подхватываете живой вирус и привет. Вот результат. Имунке тяжело справится с двойной нагрузкой, это факт.
19.07.2021 10:48
- гость -
А почему люди после прививки такие агрессивные становятся?
19.07.2021 10:52
- гость
Знакомый, работает в Нске на скорой. Если вам об этом не говорят по ТВ - не значит, что этого нет! Имена и явки вам никто не скажет! Люди держатся за работу.
19.07.2021 11:23
- гость -
Вы понимаете, что распространяете сплетни?
Именно этим словом называется ваша деятельность: какой-то знакомый из соседнего города что-то сказал. Это "веский" аргумент, чтобы его всем людям вкручивать....
19.07.2021 11:23
- гость -
У меня брат в Нске живет. Так он говорит, что твой знакомый это гей распространяющий ЗППП. Так что так себе у тебя источник.
А у нас в Москве после ударных темпов вакцинации заболеваемость пошла вниз. Начинают расформировывать некоторые дополнительные корпусы
Так что вакцинацию в данном случае надо делать обязательной, так как на сознательность многих граждан надеяться нельзя
19.07.2021 09:16
- гость -
Вранье, регулярно общаюсь с сотруднкиами ковидного госпиталя, привитых практически нет, а те что есть или после первой прививки или почти сразу после второй, т.е. имуннитет еще не успел выработаться. Ну и есть единицы, их по статистике около 5-7% на которых вакцина не действует, нет 100% вакцин, не придумали еще.
19.07.2021 10:57
- гость -
именно ей я и думаю! потому ставить не буду! в пик заболеваемости тем более
А если прививка не подействовала, антитела не выработались, эти 5-7 %, что будут принуждать опять ставить? Или медотвод для таких надо бы, м....ведь зачем колоться, если вакцина не действует на человека.
19.07.2021 09:16
- гость -
Бабки на лавочках тоже говорят... Вещаешь что-то - ФАКТЫ приводить надо, о не "кто-то говорит". ТРЕП!
19.07.2021 10:41
- гость -
Протухнет твой попкорн)))))
19.07.2021 11:23
- гость -
НАСТОЯЩИЕ медики трепаться не будут! Не повторяйте фейки - за них ответственность полагается.
19.07.2021 15:31
- гость -
Ничего, сожрет.Такие привыкли жрать тухляк.
19.07.2021 14:15
Елена
Сочувствую )))))
19.07.2021 12:18
- гость -
А чё ты из мАсквы тут забыл? Тут таких не любят. У вас, ТАМ, свой мир, а тут наш.
19.07.2021 15:34
- гость -
Ох, сколько же злобы-то. Вам прям в мозг кололи?
Почитайте на Mail. Дети:
"Даже не болел, а через месяц оказался в реанимации. Врач-реаниматолог — о тяжелых последствиях COVID-19 для детей"
А у вас кого то любят? Такие еытики любят только грязь лить, желчь и ныть, что тебе все должны. Но хорошо, что не все такие в АК
19.07.2021 15:40
- гость -
Где злобу-то увидели? Только искреннее сочувствие.
19.07.2021 15:50
Из Москвы
Таких нытиков единицы, только они во все щели лезут, чтоб отметиться.