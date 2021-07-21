В Барнауле отобрали 11 возможных мест для размещения стелы "Город трудовой доблести"

В мэрии Барнаула рассмотрели предложения горожан по местам размещения стелы "Город трудовой доблести" и отобрали 11 наиболее подходящих вариантов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, сбор предложений для размещения знака завершился в начале июля. В общей сложности жители краевого центра предложили 23 варианта, где мог бы появиться памятник. Ещё два места поступило от МКУ "Архитектура города Барнаула".

"Установлено, что стела не может быть размещена на 14 площадках. Ограничениями послужили наличие инженерных коммуникаций, предоставление земельного участка физическим или юридическим лицам, наличие зон с особыми условиями использования территорий", – говорится в сообщении.

В итоговый список для дальнейшего согласования вошли 11 вариантов: проспект Строителей, Привокзальная площадь, зелёный сквер на площади Октября, две площадки в Нагорном парке, площадь у ДК "Трансмаш", площадь имени Баварина, улица Аванесова, два места на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова в районе букв "Барнаул", а также центр площади Октября.

Эти варианты направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая и на День города.