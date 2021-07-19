Эксперт объяснила, зачем нужно ревакцинироваться каждые полгода

Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталёва заявила, что в новых методических рекомендациях Минздрава говорится, что после перенесённого ковида нужно прививаться через полгода, и объяснила, что делать уже вакцинированным. Её слова приводит НГС.
"Так же и после вакцинации: повторная [ревакцинация] – через полгода. Это необходимо, чтобы у граждан, прошедших вакцинацию, сформировался напряжённый иммунитет, более эффективно отражающий все атаки вируса на организм человека, – пояснила она.
Хрусталёва добавила, что когда вакцинация перейдёт в плановый формат, а инфекция станет управляемой, то прививку будут ставить раз в год.
В нынешних же условиях ревакцинация раз в полгода важна, чтобы поддерживать необходимый титр антител. При этом повторно прививаться можно любой вакциной – не обязательно той, которую человек ставил изначально, отметила специалист.
Ранее психиатр из Новосибирска Яна Мохначева рассказала о снижении интеллекта из-за коронавируса.
Комментарии
Тот частый сегодня случай, когда эксперт несёт чушь.
Вот смешат людей только и все такие недоделанные эксперты
19.07.2021 09:59
АБОРИГЕН
а ты что несешь?
19.07.2021 10:00
- гость -
Частное мнение. Тупой что ли?
19.07.2021 09:59
АБОРИГЕН
а ты что несешь?
-не обращайте внимание !
он абориген здесь за шута! постоянно и одну чушь несет!
19.07.2021 10:16
- гость -
У тебя замов и так тут полки и дивизии. Без меня справляетесь.
Если вакцинировались, то:
1) если какие-то осложнения, то это вы сами такой больной, а вовсе не вакцина так подействовала;
2) если заболели ковидом через несколько дней, то это по дороге на вакцинацию, но точно не из-за самой вакцины. Потому что наша вакцина самая лучшая, а весь мир нам завидует;
3) если заболели через несколько недель, то это потому что ещё иммунитет не сработал;
4) если заболели через 3-4 месяца, то это потому что уже снизился уровень антител;
5) если заболели между пунктом 3 и 4, то «вас же предупреждали, что не у всех антитела вырабатываются»;
6) если заболели в лёгкой форме, то это вас вакцина спасла, а не ваш иммунитет;
7) если укололись и тяжело заболели, то без прививки ваще бы умерли или, как минимум, на ИВЛ лежали;
8) если попали после вакцины на ИВЛ или на кладбище, то это не от вакцины точно, а потому что много других заболеваний было, и вообще возраст (без уточнения, что именно не так с возрастом).
9) Если не вакцинировались и не заболели, то это вам повезло. Вы ещё заболеете, причем сразу на ИВЛ.
10) Если не вакцинировались и заболели, то сами виноваты, ведь правительство о вас заботится (как всегда).
11) А если умерли через полгода после того, как, пусть даже в лёгкой форме, переболели ковидом, то это строго от последствий ковида. Не путать с ситуацией, когда переболели, вакцинировались и умерли. Потому что «вы не понимаете. Это совсем другое»
Из статьи от 17 июля 2021 г. Иммунолог рассказал, чем грозит россиянам постоянная ревакцинация
"...возможен ряд эффектов на иммунитет, которые пока только исследуются. Например, так называемое Т-хелпер-2 смещение или антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).
По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако, однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно.
Если говорить о Т-хелпер-2 смещении, то это может быть опасно для аллергиков (при этом эффекте иммунный ответ может смещаться в сторону аллергоподобного). Это не установленный эффект, а лишь предполагаемый. Он есть у многих вакцин, однако он слабый и возможен только при многократных введениях. Сейчас будут проводиться исследования, чтобы установить эффекты ревакцинации. Скорее всего, для подавляющего большинства проблем не буде...
... Пока все существующие на рынке сегодня вакцины направлены на цельный S-белок вируса, что не всегда хорошо, потому что иммунный ответ — расфокусированный."
Нет, Аборигеша, просто русское слово - слепить (горбатого) и слепить (светом) для русских Светил одно и тоже.
получил побочку после вакцинации-отек простаты... надо оперировать... 90 тыс. и хрен претензии предьявишь-согласие на добровольную сам подписывал
19.07.2021 11:37
- гость -
Другой случай. Чувак помер от передозировки наркотика, родственникам неудобно всем об этом говорить, говорят просто от вакцинации, от укола побочка. Вот вы и валите все в одно корыто, а люди потом не доверяют.
19.07.2021 11:37
- гость -
После, не значит в следствии.
Я гелем разным от вирусов растираться не рекомендую. Не помогает.
Почему полгода, а не через три месяца или девять месяцев? Для этого имеются научные данные или это рекомендации политиков?
19.07.2021 12:34
- гость -
Политики лишь озвучивают данные исследований ученых, медиков и т.д.Почему политики, а не сами врачи, или исследователи?Да все очень просто-политики наиболее известны среди народа, и им проще донести инфу до широких масс, нежели известным лишь узкому кругу коллег по пробиркам.Я например доселе и не знал, что существует такой академик Гинцбург, а уж чем он занимается и подавно было неведомо.И вот на первых порах, выступает этот дяденька по ТВ, и толкует про еще более неведомую заразу.Моя реакция?В одно ушко влетело, в другое вылетело.Другое дело поведал о том, не знаю Собянин, Мишустин, или даже Сам, лица широко известные.Со свойственным политикам умением нагнетать, рассказали, что необходимо сделать, чтобы спастись от кары Божьей.И волей-неволей в голове хоть что-то, да откладывается.Разумеется раскрученному (по неволе) Гинцбургу я доверяю более,как большому специалисту, и слушаю только его.Сначала раз в год, а теперь вот-раз в полгода, это его рекомендации.Все остальные лишь повторяют его.
Сначала раз в год, а теперь вот-раз в полгода, это его рекомендации.
И да-на основе все тех же исследований, которые ведутся постоянно, с тех пор, как выявили эту заразу.
Из статьи от 17 июля 2021 г. Иммунолог рассказал, чем грозит россиянам постоянная ревакцинация:
- Мы пришли к выводу, что переболевшие должны вакцинироваться?
- Но я думаю, что через полгода рановато. Мой изначальный прогноз — от болезни должно пройти месяцев девять.
Эксперт объяснила, зачем нужно ревакцинироваться каждые полгода
Чтобы собственный иммунитет в ноль загнать, видимо?
"В нынешних же условиях ревакцинация раз в полгода важна, чтобы поддерживать необходимый титр антител."
Руководитель территориального Росздравнадзора методические рекомендации от минздрава хоть читала
п.2.21 ...В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ.
....
Почему-то если антипрививочник пишет - то почему-то в посте сразу откровенный идиотизм прет, тупость безграничная, визг на грани истерики. Причем пишут в основном судя по стилю слога в основном истеричные тетки или бабоподобные особи вроде еще формально мужского пола. Которые не слышал никаких аргументов, кроме собственного визга и не видят ничего кроме своих же соплей. Странно однако, откуда вас столько д.билов то взялось ?
19.07.2021 16:10
Жоржик
Почему-то если прививочник пишет - то почему-то в посте сразу откровеное враньё прет, не покреплённое ничем кроме домыслов и обещалок разработчиков и разных политиков, визг на грани истерики, а ведь это всё до конца ещё не изучено и не протестировано. Причем пишут в основном судя по стилю слога в основном истеричные тетки или бабоподобные особи вроде еще формально мужского пола которые болеть не хотят но и прививаться очкуют их устроит если все остальные привьются и так их вирус стороной обойдёт в результате.
У которые нет никаких аргументов, потому как их не может быть потому как ещё не всё изучено, кроме собственного визга и не видят ничего кроме своих же соплей, а прививваться самим не охота, так как всё понимают. Странно однако, откуда вас столько то взялось , счего вы решили, что все остальные то, кроме вас, болваны и должны повестись на это, если прививка действует и вы привились то очковать то вам уже повода нет, а вот если наоборот?