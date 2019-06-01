В Стерлитамаке отец забил до смерти дочь-инвалида, пока мать ребенка была в магазине, поскольку девочка мешала ему играть в планшет, сообщает Life Shot.

Мама вышла в магазин за продуктами и попросила мужа присмотреть за ребенком. Вместо этого, как обычно, он сел играть в планшет.

Семилетняя девочка начала плакать и отвлекать отца. Тогда он схватил ее за волосы, потащил в уборную и стал бить головой об ванну.

Подруга семьи рассказала, что мужчина постоянно избивал жену и дочь, а после очередных побоев девочка и вовсе практически ослепла: "Пока Вероника кряхтела, кричала – ему что-то не понравилось, и он ее стукнул. Половина головы была в гематоме. У ребенка было ухудшение зрения до такой степени, что она вообще перестала видеть".

Сейчас отец-садист задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет.