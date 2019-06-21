Популярный видеоблогер Амиран Сардаров, рекламировавший шаурму в ходе "Прямой линии с президентом Владимиром Путиным", заявил в своем Instagram, что назовет одно из блюд в своем кафе "Шаурмой для Путина".
"Интернет не вырубят. Владимир Владимирович, спасибо за ответ. Вам 100% скидка на шаурму", – написал Сардаров.
"Это второй кейс после "Вятского кваса". Самая дорогая рекламная интеграция в мире. Назову обязательно "Шаурма для Путина", – рассказал он РИА "Новости".
В четверг, 20 июня, Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона о суверенном рунете, заодно рассказав про свою шаурму. Путин в ответ похвалил его за то, что тот не упустил возможности прорекламировать свой товар.
Амиран Сардаров является автором YouTube-канала "Дневник хача", у которого на данный момент более 4 млн подписчиков.
Комментарии
Разорится.
дурачок какой то...
Блогер одним словом. Такие люди своими "умными" вопросами отводят от реальных проблемных (острых) вопросов в сторону. Ему хачеку побольше подписчиков в интернете и рекламы. Что он в принципе и получил.