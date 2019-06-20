Больше половины россиян знают дату и время прямой линии с Путиным

Большинство россиян знают дату и время проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Прямая линия пройдет в четверг, 20 июня. Трансляция начнется в 12:00 мск в эфире Первого канала, "России 1", "России 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прием вопросов начался 8:00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по СМС.
Согласно результатам исследования, 62% респондентов хорошо знают дату и время прямой линии. Еще четверть (25%) "что-то слышали, но не знают, когда она будет проводиться".
Впервые о прямой линии с Путиным услышали 13% граждан.
Также отмечается, что россияне информированы о способах задать вопрос президенту: 65% слышали, что можно позвонить по телефону, 47% среди возможностей задать вопрос перечислили отправку СМС, 41% – сообщение в социальных сетях ("Одноклассники", "Вконтакте"), 40% – сайт "Москва-Путину.рф". Респонденты смогли дать несколько вариантов ответа.
Всероссийский опрос был проведен 17 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.
Комментарии
Очередная. лапша от царька
А как не знать , если вещают об этом день и ночь .