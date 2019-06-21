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Педагогу объяснили зарплату в 15 тысяч рублей после "Прямой линии с Путиным"

, ИА "Амител"
Небольшое жалованье связано с низкой нагрузкой и отсутствием классного руководства
Средний доход учителей в первом квартале 2019 года составил более 26 тысяч рублей / Фото: gubdaily.ru

Средний доход учителей в первом квартале 2019 года составил более 26 тысяч рублей / Фото: gubdaily.ru

Министерство образования Тверской области объяснило, почему обратившаяся на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным педагог высшей категории получает зарплату в 15 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".

Как пояснили в региональном министерстве образования, заработная плата в 15 тысяч рублей возможна в случае, если у педагога нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства и не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей.

Отмечается, что зарплата педагога будет складываться из оклада и выплаты размером в пять тысяч за высшую квалификационную категорию. Последняя начисляется пропорционально занимаемой ставке.

Местный Минобразования уточнило, что средняя зарплата местных учителей в первом квартале 2019 года составила более 26 тысяч рублей.

"Зарплата учителей различна как по муниципальным образованиям Тверской области, так и по каждому конкретному работнику. При этом учитываются особенности деятельности каждого учителя, его педагогическая нагрузка, внеурочная деятельность и другие факторы, влияющие на оплату труда в соответствии с установленной системой оплаты труда в каждой конкретной образовательной организации", — сообщили в министерстве.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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