Министерство образования Тверской области объяснило, почему обратившаяся на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным педагог высшей категории получает зарплату в 15 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".
Как пояснили в региональном министерстве образования, заработная плата в 15 тысяч рублей возможна в случае, если у педагога нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства и не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей.
Отмечается, что зарплата педагога будет складываться из оклада и выплаты размером в пять тысяч за высшую квалификационную категорию. Последняя начисляется пропорционально занимаемой ставке.
Местный Минобразования уточнило, что средняя зарплата местных учителей в первом квартале 2019 года составила более 26 тысяч рублей.
"Зарплата учителей различна как по муниципальным образованиям Тверской области, так и по каждому конкретному работнику. При этом учитываются особенности деятельности каждого учителя, его педагогическая нагрузка, внеурочная деятельность и другие факторы, влияющие на оплату труда в соответствии с установленной системой оплаты труда в каждой конкретной образовательной организации", — сообщили в министерстве.
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