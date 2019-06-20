Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что отношение запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем
"США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике, сейчас это происходит с Китаем", – отметил Путин.
"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", – сказал президент.
Путин привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу". "Это те же санкции", — отметил он относительно торговой войны США и Китая.
"Атака США на Huawei имеет цель сдержать экономику Китая", — подчеркнул президент. "То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше, поэтому, если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего — в сфере экономики", — добавил он.
По словам Путина, Россия должна становиться сильнее в экономике, чтобы иметь место под солнцем.
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