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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Порошенко, пенсии, цены на топливо: о чем спрашивали президента россияне

, ИА "Амител"
Каждый год жители страны засыпают Владимира Путина тысячами вопросов
'Прямая линия с Владимиром Путиным' / Фото: kremlin.ru

"Прямая линия с Владимиром Путиным" / Фото: kremlin.ru

В четверг, 20 июня, состоится уже 17-я "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. Задать наболевший вопрос, позвонить или записать видеообращение может любой желающий. Как это сделать, читайте здесь. Последние годы такое общение едва укладывается в четыре часа. Вопросы задают все: многодетные матери, водители автомобилей, тренеры, учителя, пенсионеры и даже дети. Портал Amic подготовил подборку ярких и любопытных вопросов в разные годы.

Обама

Мало кто вспомнит, как в 2014 шестилетняя Альбина спросила: "Спас бы вас Обама, если бы вы тонули?"

Президент засмеялся, причислил этот вопрос к категории "русско-американских отношений" и добавил: "Мне бы очень хотелось, чтобы со мной этого не случилось. Есть какие-то личные отношения помимо государственных. Он, конечно, мужественный и порядочный человек, поэтому, думаю, он бы это сделал".

Порошенко

В 2017 году Путину предложили ответить Петру Порошенко, который 11 июня прочитал стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова.

Так лидер Украины поздравил граждан со вступлением в силу безвизового режима Украины и Евросоюза. Он процитировал стоки: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Путин похвалил украинского президента за интерес к русской литературе и вспомнил биографию великого поэта и его звание офицера. А продолжение стихотворения звучит так: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей".

Коррупция

В том же 2017 подросток задал президенту вопрос, к которому его "подготовила жизнь": как бороться с коррупцией?

Владимир Путин ответил так: "Коррумпированные чиновники – проблема известная, но по сравнению с прошлыми мероприятиями эта тема не является превалирующей. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не оказалось без внимания государства".

Цены на топливо

В 2018 году Алексей Караваев из Санкт-Петербурга спросил о наболевшем: "45 рублей за литр солярки. Вся страна за вас проголосовала, а цену на бензин не можете остановить".

Владимир Владимирович ответил так: "То, что сейчас происходит – это недопустимо, неправильно. Правительство провело пересмотр налоговых мер, сделан маневр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти".

Он добавил, что кому бы ни принадлежали предприятия, они должны быть эффективными и работать в рамках закона.

Повышение пенсионного возраста

К несомненно актуальному вопросу прошлого года Владимир Путин "относился и относится в высшей степени осторожно и аккуратно". Он подчеркнул, что повышение пенсий – ключевая задача для правительства. Не менее важным он считает снижение количества бедности.

Вопрос из Алтайского края

Жители Алтайского села Старая Суртайка в 2018 голу попросили главу государства сохранить местную малокомплектную школу. По словам обращавшихся, школьников трех сел было недостаточно, чтобы она нормально функционировала. Также практически 20 лет не проводился капитальный ремонт.

На тот момент врио губернатора региона Виктор Томенко объяснил, что школу закрывать не собираются и распорядится, чтобы специальная комиссия проверила состояние учебного заведения. Здание очень быстро отремонтировали, на что власти выделили 3 млн рублей, а еще 250 тысяч на учебники и методички. И запустили специальный школьный автобус. Сейчас там учатся 34 ребенка, работает 12 учителей.

Гонения за репосты

Сергей Шаргунов, писатель и депутат Госдумы Алтайского края, спросил об экстремизме и свободомыслии. "Тревожные сигналы" для него налицо, наказания за публикации, лайки и репосты в социальных сетях слишком жестоки. Но прямого призыва к насилию в них не наблюдается. Известный писатель добавил: "Доходит буквально до маразма, например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Нет ли смысла приостановить тех, кто решил закатывать чужие мнения?"

Путин признал, что подобные сообщения не всегда есть экстремизм.

После прямого эфира в октябре 2018 года Владимир Путин внес изменения в статью 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Причем бумаги вместе с президентом готовил сам Шаргунов.

Заработные платы бюджетников

О низких зарплатах президента спрашивают регулярно. Вот, например, в 2018 году преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения из Якутии спросил: "Согласно вашим майским указам, моя заработная плата повысилась с 1 января 2018 до 60 тысяч рублей. Но это продлилось всего три месяца. Сказали, что было распоряжение сохранять среднюю зарплату по региону в течение одного квартала 2018 года. Повышение носит только временный характер?"

Президент всегда отвечает, что зарплаты бюджетникам надо повышать. Так и в этот раз он заявил, что власть не должна допускать снижения планки, зарплата должна только расти. Вопрос он переадресовал врио губернатора Якутии Айсену Николаеву, призвав его разобраться.

Онкологические заболевания

Журналистка из Владивостока Мария Соловьенко в далеком 2013 попросила у президента 20 млн рублей на томограф. Президент ответил: "Бывает, деньги истратят большие, а потом чуть-чуть – и оборудование лежит, не работает. Это очень обидно и не по-государственному. Эти 20 млн мы изыщем и оборудование запустим в работу".

А в 2018 студентка медицинского – Алевтина Киселева – рассказала президенту о тяжелом вопросе онкологии – неправильной диагностике, нехватке лекарств и специалистов.

"Вы, безусловно, правы. Это одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения. По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, в онкологии, может, поменьше результатов, хотя позитивный тренд есть", – ответил президент РФ.

Мария Лаврищева специально для Amic.ru

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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