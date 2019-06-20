Президент РФ Владимир Путин отреагировал на вопрос, который он увидел на экране в студии в ходе "Прямой линии". Вопрос был сформулирован так: "Куда нас ведет эта "банда патриотов" из "Единой России"?"
Глава государства пожелал высказаться на данный счет, зачитав сам вопрос.
Затем президент сказал: "Когда люди берут ответственность, это значит, что это зрелые люди, которые в конечном итоге ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей".
Также Владимир Путин добавил, что он не может назвать столь нелестным эпитетом и тех, кто руководил страной в 90-е годы, хотя именно в то время в стране обрушилась социальная сфера, уровень жизни, а государство оказалось на пороге потери суверенитета.
Комментарии
Глупый вопрос предводителю....