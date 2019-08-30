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В Барнауле обсудили проблемы педагогических кадров в сельских школах

, ИА "Амител"
АлтГПУ приглашает власть и общественность к совместному решению кадрового вопроса

29 августа текущего года в Алтайском государственном педагогическом университете в формате дискуссионной площадки представители власти и профессионального сообщества обсудили актуальную для региона проблему кадрового обеспечения учреждений образования в сельской местности и пути ее решения. Дискуссионная площадка состоялась в рамках реализации проекта АлтГПУ "Малые сёла – большие перспективы".
Село – это сфера жизни более 43% населения Алтайского края: более 1 млн чел. проживают в сельской местности. Кроме того, регион обладает самым большим в стране количеством сельских муниципальных образований: из 719 – 702 сельских. Дискуссия не случайно состоялась в стенах АлтГПУ: вуз готовит педагогов, а 80% школ, где работают 60% всех учителей Алтайского края, расположены в сельской местности.
В обсуждении приняли участие депутаты Государственной думы, представители Алтайского краевого Законодательного собрания, представители Министерства образования и науки Алтайского края, главы муниципальных районов, представители регионального политического совета партии "Единая Россия" в Алтайском крае, руководители образовательных организаций и учреждений здравоохранения, фермеры, сельские предприниматели, руководители и студенты алтайских вузов, выпускники АлтГПУ, работающие в сельской местности. Модератором площадки выступила ректор педуниверситета Ирина Рудольфовна Лазаренко.
На этапе подготовки к проведению площадки ректором университета были проведены выездные встречи с руководителями, жителями сел в Тальменском, Кулундинском, Егорьевском, Курьинском, Целинном районах, беседы со студентами университета из сел. "Нам очень приятно, что школы в малых селах остаются ядром сельской жизни. Очень порадовало наличие опыта реализации проектов на селе в условиях интеграции власти, общественности в лице инициативных групп населения, сельского предпринимательства. Имеется опыт ремонта образовательных учреждений, установления предпринимателями специальных именных стипендий для студентов, создания стадионов, парков, игровых площадок по программам поддержки местных инициатив. Целью сегодняшней дискуссии, среди прочих, является выявление лучших практик развития сельских территорий в социальной сфере и трансляция данных практик через резолюцию во все муниципалитеты Алтайского края", – отметила Ирина Рудольфовна, открывая работу дискуссионной площадки.
Диалог начался с обсуждения государственных подходов к социальному развитию села, которые представила Наталья Сергеевна Кувшинова, депутат Государственной думы. Она рассказала участникам о том, какие программы приняты или планируются к принятию на уровне исполнительной и законодательной власти, и что дадут эти программы селу. Рассмотрев круг планируемых на уровне Государственной думы мероприятий по развитию села, участники дискуссии перешли ко "взгляду изнутри". О проблемах развития сельских территорий в социальной сфере и путях их решения рассказали главы муниципальных образований. Они представили успешный опыт по поддержке работников социальной сферы и приоритеты в социальной политике своих районов.
Одним из механизмов решения кадровой проблемы, закрепленным на федеральном уровне, является организация целевого обучения. О целевом обучении на примере образовательных организаций региона рассказал Сергей Павлович Волохов, начальник учебно-методического управления Алтайского государственного педагогического университета.
В работе дискуссионной площадки приняли участие также представители здравоохранения. Данная социальная сфера испытывает аналогичные проблемы с кадровой обеспеченностью и финансированием. Совместное обсуждение этих острых вопросов, безусловно, расширяет поиск путей их решения.
По итогам дискуссионной площадки подготовлена резолюция, в которую вошли предложения о необходимости разработки на уровне Алтайского края концепции кадрового обеспечения малых сел по отраслям; о возможности увеличения доли софинансирования субъекта Российской Федерации при реализации программы поддержки местных инициатив в социальной сфере; о необходимости разработки Минобрнауки Алтайского края концепции развития сельских малокомплектных школ и завершения работы по разработке концепции непрерывного педагогического образования, поскольку из ее реализации будет следовать механизм решения кадрового вопроса в сельских школах.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2019 17:23
- гость -

Что тут обсуждать? Будут достойные зарплаты, будут и кадры.

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30.08.2019 17:28
про Лазоренко

Лазоренко бы лучше окна и пол в своем педе помыла, страшно заходить, а она все пиарится - никак в депутаты собралась

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