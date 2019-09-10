Более 1300 алтайских семей получают материнский капитал наличными

Расходование средств маткапитала в инфографике / Фото: ПФР по Алтайскому краю

На начало сентября 2019 года 1322 алтайские семьи получают ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК), сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

С начала 2018 года у некоторых семей, имеющих право на материнский капитал, теперь есть возможность получать его в виде ежемесячных выплат. Такое право появилось в семьях с невысоким доходом, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.

С января 2018 по сентябрь 2019 года алтайским семьям на ежемесячные выплаты направлено 129,9 млн рублей из средств МСК, выплачено 99,8 миллиона рублей. Из них в текущем году направлено 77,9 миллиона, а выплачено 66,4. Всего же на начало сентября такие выплаты получают 1322 семьи.

"Начиная со следующего года количество таких получателей может увеличиться. С 1 января 2020 года вступает в силу закон, который позволит получать ежемесячные выплаты из средств МСК большему числу семей. Благодаря этому доход семьи для установления выплаты на первого и второго ребенка будет рассчитываться исходя не из полутора, а двукратного прожиточного минимума. А сама выплата будет осуществляться до достижения ребенком трехлетнего возраста. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей", – пояснила начальник отдела соцвыплат алтайского ПФР Яна Позднякова.

Напомним, сегодня на данную выплату могут рассчитывать семьи в том случае, если размер их среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Размер выплаты зависит от региона проживания и равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В текущем году в Алтайском крае выплата составляет 9 811 рублей, а осуществляется она до достижения ребенком полутора лет.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты из МСК можно в любом территориальном органе ПФР, через филиалы МФЦ или в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что на детские пособия выделят в три раза больше денег в следующем году. Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, в текущем году – 50 миллиардов.

В Алтайском крае в течение всех лет действия госпрограммы поддержки семей с детьми самое популярное направление расходования средств маткапитала среди обладателей сертификатов – улучшение жилищных условий. Из 55 млрд 148 млн рублей перечисленных средств, 52 млрд 563 млн рублей потрачено именно на улучшение жилищных условий.