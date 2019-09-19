Женщина отказалась от скорой, чтобы спасти избившего ее мужа, и потеряла ребенка

Семья отмечала Новый год у соседей, но супруги повздорили и мужчина ушел, а жена и четверо детей остались, сообщает прокуратура Алтайского края.

После того как мужчина вернулся домой, он заметил, что спавшая дома жена находится в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, он нанес ей множественные удары руками, ногами и деревянной скалкой. Не остановило его и то, что жена находилась на пятом месяце беременности. Прекратить избиение помогли соседи, которые пришли на шум.

На следующее утро женщине стало плохо, но на предложение мужа вызвать скорую помощь она отказалась, так как боялась, что его привлекут к ответственности. Согласилась только тогда, когда самочувствие ухудшилось. Мужчина передал своих детей родителям и сам сдался в полицию.

По результатам экспертизы у женщины были установлены множественные телесные повреждения, также у нее прервалась беременность.

Потерпевшая в судебном заседании показала, что не помнит обстоятельств своего избиения, но предполагает, что это сделал ее муж, и она считает, что сама в этом виновата, так как часто употребляла алкогольные напитки, несмотря на беременность. Ее мужу назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.