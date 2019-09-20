Стоимость всех зверей в России подсчитали в Минприроды. Самые дешевые – муфлоны

Минприроды дало обновленную оценку стоимости всех охотничьих ресурсов России по состоянию на конец 2018 года, которая составляет 267 млрд рублей, пишет РБК.
Новая оценка, как отмечает издание, более чем в 400 раз превышает прошлую, когда животных на конец 2017 года оценили в 600 млн рублей.
Пересмотр стоимости животных может быть связан с неточностью предыдущей оценки, которую выясняют исходя из стоимости возмещения с браконьеров за каждую убитую особь. В частности, 80 тыс. рублей – за лося, 100 тысяч – за снежного барана.
Всего в России 21 вид охотничьих ресурсов. В общей массе самыми дорогими стали лоси и косули, которых оценили в 88 млрд рублей и 46,7 млрд соответственно. Дешевле всего оценены лани – 57 млн рублей, гибриды зубра с бизоном (51 млн) и муфлоны (25 млн).
Также Минприроды обновило стоимость древесных лесных ресурсов. Сегодня их цена (23 вида древесины) составила почти 9 трлн рублей. Это, кстати, на 63% выше, чем по прошлой оценке на конец 2017 года.
Комментарии
Нефть оценили, полезные ископаемые, зверей... к чему эта инвентаризация?..))
Озвучьте стоимость депутатов и простолюдинов (мешающей депутатам черни)
20.09.2019 13:43
- гость -
Депутаты голодранцы по сравнению с исполнительной властью...
20.09.2019 13:30
- гость -
Нефть оценили, полезные ископаемые, зверей... к чему эта инвентаризация?..))
Перед новым витком мирового кризиса США напечатают пару трюликов. скупят все реальные активы по всему миру, а когда станут собственниками, девальвируют доллар или заменят его на другую "более крепкую и нерушимую", всем простят кому должны, но реальные активы будут в их руках.
А В США кризисные явления нарастают как ком. На днях разразился кризис ликвидности, ставки по кредитам на одну ночь взлетели во много раз, Ежесуточно вкидывают в банковскую систему по 50-70 миллиардов долларов, но это не может потушить пожар, надо больше.
Окупанты решили уточнить чем владеют.
Крепосных раздавать по партийным спискам будут, надо утосеить...
Простите за мой так сказать праздный интерес, а быдлоту с бичевнёй когда оценивать будут? А считать будут по массе или поштучно. Можно рассчитывать на доплату от государства если потолстел?
13:30, скоро оценят, сколько стоят почки граждан рф.
20.09.2019 14:22
Бичевня и быдлота 5кл обр
А что ползете в ширь?
По глубинному когда сальдо-Бульбо подобьют?