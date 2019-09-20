Стоимость всех зверей в России подсчитали в Минприроды. Самые дешевые – муфлоны

Минприроды дало обновленную оценку стоимости всех охотничьих ресурсов России по состоянию на конец 2018 года, которая составляет 267 млрд рублей, пишет РБК.

Новая оценка, как отмечает издание, более чем в 400 раз превышает прошлую, когда животных на конец 2017 года оценили в 600 млн рублей.

Пересмотр стоимости животных может быть связан с неточностью предыдущей оценки, которую выясняют исходя из стоимости возмещения с браконьеров за каждую убитую особь. В частности, 80 тыс. рублей – за лося, 100 тысяч – за снежного барана.

Всего в России 21 вид охотничьих ресурсов. В общей массе самыми дорогими стали лоси и косули, которых оценили в 88 млрд рублей и 46,7 млрд соответственно. Дешевле всего оценены лани – 57 млн рублей, гибриды зубра с бизоном (51 млн) и муфлоны (25 млн).

Также Минприроды обновило стоимость древесных лесных ресурсов. Сегодня их цена (23 вида древесины) составила почти 9 трлн рублей. Это, кстати, на 63% выше, чем по прошлой оценке на конец 2017 года.