Коттедж с зимним садом, прудом и виноградником продают в Барнауле

Трехэтажный коттедж площадью 472 кв. метра, расположенный на участке 12 соток в окружении реликтового леса на улице Ляпидевского в Барнауле, продают за 20 млн рублей, следует из объявления, которое размещено на сайте ЦИАН.

Здание 2008 года постройки, из красного кирпича, с высокими потолками. Построено по индивидуальному эксклюзивному проекту с полуовальными конфигурациями.

Оно включает в себя гостиную с камином, подсобные помещения, кухню, фойе и рабочий кабинет руководителя. Также там есть игровая зона, тренажерный зал, библиотека и зимний сад. Гараж вмещает три автомобиля.

Приусадебный участок с ландшафтным дизайном и множеством экзотических растений. Есть виноградник, которому свыше пяти лет. Еще на участке бассейн, пруд, баня и домик для летнего отдыха с камином.