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Новости

В России резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков

, ИА "Амител"
За лето Центробанк направил операторам связи информацию более чем о 2,5 тыс. номеров
Заблокированы номера были лишь в 218 случаях / Фото: sm-news.ru

Заблокированы номера были лишь в 218 случаях / Фото: sm-news.ru

Количество мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации увеличилось в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центробанк.

За лето 2019 года Центробанк направил операторам связи информацию более чем о 2,5 тыс. номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. Однако ситуация намного серьезнее. 

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", – пояснил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Причем из этих 2,5 тыс. номеров, как пишет издание, более чем двух тысячах случаев никаких мер предпринято не было.

Заблокированы номера были лишь в 218 случаях, в 59 – установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 – выявили подмену банковских номеров.

Сычев отметил, что на сообщения регулятора о мошеннических звонках реагируют не все операторы, некоторые бездействуют, ссылаясь на закон "О связи".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.09.2019 11:31
- гость -

Жить стали лучше. Жить стали веселее...

27.09.2019 13:21
Гость

Мне названивают представляются Эос , в самом Эос знать не знают - прямая утечка базы с агенства в Барнауле!!! Телефоны выносят сотрудники или бывшие, потом начинают разводить.

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