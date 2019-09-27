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Алейский вор хотел переждать дождь и уснул в квартире, которую грабил

, ИА "Амител"
Преступника обнаружила девочка, вернувшаяся из школы
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Бдительная школьница помогла полицейским задержать спящего грабителя в Алейске, сообщили в региональном МВД. 

Девочка возвращалась домой из школы и увидела в своем доме спящего мужчину. Родители, которым позвонила школьница, сообщили об этом в полицию. 

Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили там спящего мужчину. Им оказался неоднократно судимый 28-летний житель села Красный Яр. Он успел похитить DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку, но решил переждать начавшийся дождь и уснул. В помещение преступник проник, взломав трубой навесной замок. 

Общая стоимость похищенного имущества составила около 10 тысяч рублей. 

Ранее в Рубцовске грабитель уснул на месте преступления, потому что устал перетаскивать награбленное. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2019 12:59
- гость -

как мило

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