Алейский вор хотел переждать дождь и уснул в квартире, которую грабил

Бдительная школьница помогла полицейским задержать спящего грабителя в Алейске, сообщили в региональном МВД.

Девочка возвращалась домой из школы и увидела в своем доме спящего мужчину. Родители, которым позвонила школьница, сообщили об этом в полицию.

Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили там спящего мужчину. Им оказался неоднократно судимый 28-летний житель села Красный Яр. Он успел похитить DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку, но решил переждать начавшийся дождь и уснул. В помещение преступник проник, взломав трубой навесной замок.

Общая стоимость похищенного имущества составила около 10 тысяч рублей.

Ранее в Рубцовске грабитель уснул на месте преступления, потому что устал перетаскивать награбленное.