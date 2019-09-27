Алейский вор хотел переждать дождь и уснул в квартире, которую грабил

Бдительная школьница помогла полицейским задержать спящего грабителя в Алейске, сообщили в региональном МВД.
Девочка возвращалась домой из школы и увидела в своем доме спящего мужчину. Родители, которым позвонила школьница, сообщили об этом в полицию.
Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили там спящего мужчину. Им оказался неоднократно судимый 28-летний житель села Красный Яр. Он успел похитить DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку, но решил переждать начавшийся дождь и уснул. В помещение преступник проник, взломав трубой навесной замок.
Общая стоимость похищенного имущества составила около 10 тысяч рублей.
Ранее в Рубцовске грабитель уснул на месте преступления, потому что устал перетаскивать награбленное.
Комментарии
как мило