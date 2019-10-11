Почти 800 тысяч рублей перевела мошенникам жительница алтайского села

Жительница села Солонешного на протяжении двух недель переводила мошенникам денежные средства, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонили неизвестные и рассказали, что ей якобы полагается денежная компенсация в размере 350 тысяч рублей за приобретенную ранее ортопедическую продукцию. Чтобы получить деньги она должна уплатить комиссию в размере 10% и "освободить" свой банковский счет. Поверив неизвестным, потерпевшая перевела им 775 тысяч рублей и больше месяца ждала компенсации.
По предварительным данным, когда женщина перечисляла деньги, сотрудники банка предупреждали ее о том, что это может быть мошенничество, но женщина верила, что ей звонят честные представители компании.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона мошенников зарегистрирован в Москве.
Комментарии
Как говорил тов.Бендер - деньги у народа есть, и деньги немалые. Нужно просто взять и отнять их. А еще лучше, что бы они сами взяли и принесли. На блюдечке, с голубой каёмочкой...
Как за компенсацию в 350 тысяч, можно было перевести 775 тысяч?
без лоха и жизнь плоха. ничего не меняется....
11.10.2019 13:02
- гость -
ну так понимаю в предложении "освободить счет" имелось в виду все от туда убрать перед тем как туда прилетит "компенсация" по факту она наказала сама себя
даже не жалко таких
И что, банк не заморозил никому карту?
По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона мошенников зарегистрирован в Москве.
А кому принадлежит счёт так и не установили?
Если слышен денег шелест это лох идёт на нерест
блин... ипотеку мог бы закрыть... подарите 800тыс., а? я вам свечку поставлю.
11.10.2019 13:10
- гость -
бабка в течение двух недель тупила. перевести средства так, чтобы их не нашли можно минут за 20. Вы о чем?
Не, ну я понимаю что в возрасте, но когда банк предупреждал она о чем думала??? Т.е. работникам банка она не поверила, а кому то неизвестному сразу! У нее там еще лишних денег нет?
про возраст то ничего не сказано,сказано,что предупреждали о мошенниках,но денег сильно хотелось халявных,тут один другого не лучше,даже и не жалко
14:41
сотрудник
Да это явно престарелая коммунистка, жадная до чужих по сути денег. Не жалко.