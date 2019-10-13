Около 300 человек митингуют против закрытия роддома в Новоалтайске

Фото: Олег Боронин / facebook.com/RedAngleBarnaul/
Около 300 человек собрались на митинг КПРФ за сохранение роддома в Новоалтайске, сообщает telegram-канал "Алтайские крайности".
Как уточняет "Банкфакс", митингующие возмущены тем, что без родильного отделения остались и будущие матери из близлежащих районов – Первомайского, Косихинского, Тальменского. Теперь ближайший для них роддом находится в Барнауле на расстоянии более 20 км.
Ранее стало известно, что единственное родильное отделение центральной городской больницы Новоалтайска закроют из-за нехватки кадров и уменьшения количества рожениц.
В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов.
Других родильных отделений в городе нет, поэтому все роженицы будут направляться в Барнаул. В 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году – 114.
Главный врач ЦГБ Новоалтайска рассказал, что всем медработникам закрывающегося отделения уже предложили вакансии.
Позднее бывший главврач больницы в Новоалтайске, заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов прокомментировал "уничтожение" единственного роддома в городе.
Шихов заявил, что краевых властей неверно проинформировали о статусе медицинского учреждения, и закрытие роддома может привести к непредсказуемым последствиям. Врач рассказал, что роддом обслуживает не 75 тысяч человек, а 250 тысяч, поскольку является межрайонным.
Комментарии
Видимо нет средств на содержание роддома, в планах только сокращения ... экономика процветает.
Люди в возрасте митингуют против закрытия роддома, а молодежь согласна на барнаул?))
В 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году – 114.
На основе 2018 года получаем, чуть больше, чем одни роды в день. Нормально. Вторая цифра за 2019 год - это за сколько месяцев? Год еще не закончился, лапшу про уменьшение не вешайте. Надо либо подождать когда год закончится, либо сказать за какой период это количество в 2019 году.
13.10.2019 14:29
- гость -
А ты сходи и спроси. Только потом с заявленьецем в полицию не бегай, Конда тебе, улыбчивому и остроумному язык в зад запихают.