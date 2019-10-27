МЧС предупреждает жителей Алтайского края о штормовом ветре

Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре днем 27 октября и сутки 28 октября. Его скорость при порывах может составить до 27 метров в секунду.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Комментарии
Мне вот непонятно, почему нас о погоде информирует МЧС, а гидрометеорологи дают прогнозы не соответствующие децствительности?
Вчера или позавчера у вас на новостной ленте висел прогноз о потеплении в выходные до +12!!! А вчера весь день снег…
Что за…????
Правильно говорил мой дед: «синоптики ошибаются один раз, но каждый день»
Приходит чукча к шаману:
- Скажи, однако, зима теплая будет или холодная? Сколько дров готовить?
Шаман взялся стучать в бубен и подпрыгивать, а сам думает:
"А кто же его знает, какая зима будет... Скажу холодная, пусть лучше лишние дрова заготовит, чем замерзнет насмерть".
- Духи говорят, что у-у-у какая холодная зима будет!
Намылился чукча за дровами. А шаману и самому интересно стало, какая ж будет зима: угадал или нет. А то если ошибаться часто, то и выгнать могут из деревни... Пошел к метеорологам на станцию:
- Вы умные, однако, скажите - какая зима будет?
Метеорологи переглянулись, поблымали глазами на приборы, потом один глянул в окно, и говорит:
- Холодная будет зима!
- Спасибо, однако! - убрался шаман, осчастливленный тем, что его репутация не пострадает.
- Слышь, а чего ты решил, что зима будет холодная? - спрашивают метеорологи у отвечавшего.
- А вон чукча за дровами намылился - значит, холодная будет!..
27.10.2019 10:21
- гость -
+12 ему подавай. )) Может вам еще купальный сезон открыть в конце октября в Сибири.