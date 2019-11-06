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Жителя Алтая будут судить и за сбитую насмерть девушку, и за интим с девочкой

, ИА "Амител"
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся
Теперь молодого человека ждет строгий судья / Фото: versiya.info

Теперь молодого человека ждет строгий судья / Фото: versiya.info

В суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Новичихинского района, который обвиняется в смертельном ДТП и ряде других преступлений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В июле 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по одной из улиц села в Новичихинском районе и допустил наезд на пешехода. 20-летняя потерпевшая погибла на месте", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в феврале 2019 года мужчина совершил половое преступление в отношении 13-летней девочки.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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