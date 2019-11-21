За неделю в Рубцовске скорую помощь вызвали 1116 раз

Врачи скорой помощи в Рубцовске за прошедшую неделю получили 1116 вызовов, 658 из которых связаны с внезапными заболеваниями, сообщает портал "Местное время".

Хронические больные обратились за помощью 370 раз, а 66 раз машина скорой помощи выезжала в связи с несчастными случаями. 18 вызовов было из-за особых ситуаций и четыре раза медики выезжали на ДТП с пострадавшими.

14 ноября медиков вызывали перепачканному кровью мужчине , стоявшему у магазина в переулке Алейском. 57-летний рубцовчанин смутно помнил, как получил травму. Говорит, что шел домой и ударился о забор. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.

17 ноября скорую вызвали друзья 33-летнего мужчины, который жаловался на ранения по всему телу и кровотечение. Компания не смогла объяснить, откуда появились раны, так как последние два дня друзья обильно употребляли алкоголь.