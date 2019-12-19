Путин заявил, что в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах

Темпы повышения температуры в России в 2-2,5 раза выше, чем в ряде других стран. Об этом сообщил президент страны, отвечая на первый вопрос пресс-конференции. Его задал журналист радиостанция "Маяк", Валерий Санфиров.
Журналиста интересовали детали Парижского соглашения. Россия присоединилась к нему в этом году и обязалась сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 25-30%.
Владимир Путин рассказал, что точкой отсчета приняты показатели 1990 года. Он подчеркнул, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. По данным ООН первые места занимают США и КНР, затем идут страны Евросоюза и только потом наша страна.
"В Парижском соглашении стоит задача не допустить рост температуры на 1,5%. Удастся ли нам это сделать вместе — я не знаю. Никто не знает причин глобального изменения климата. /.../. Посчитать как человечество влияет на изменение (климата) сложно. Но не делать ничего тоже нельзя", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что глобальное потепление — серьезный вопрос для России. "У нас темпы роста температуры выше, чем в других странах в 2-2,5 раз. У нас страна северная, целые города построены за полярным кругом на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, это будет иметь серьезные последствия. Это нас касается напрямую, поэтому мы будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия".
Пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. На ней работает корреспондент ИА "Амител" Елена Маслова. В этом году это будет уже 15-я пресс-конференция. Первая состоялась в 2001.
Комментарии
Что за вопросы? Треть страны тундра и вечная мерзлота, в половине страны пол года холод, а тут вопрос о потеплении.