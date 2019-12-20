Пресс-конференция Владимира Путина в фотографиях

Фото: ТАСС, Елена Маслова / amic.ru, kremlin.ru
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря. Это была уже 15-я по счету встреча главы государства с журналистами. Почти 1900 представителей СМИ были аккредитованы на мероприятие. Это стало новым рекордом. Для сравнения, в прошлом году их было почти на 200 меньше.
Участие во встрече с президентом приняла и корреспондент портала amic.ru Елена Маслова. Ее репортаж вы можете прочитать чуть позже. А как это было, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Трындел столько часов подряд и ничего не сказал. Это уметь надо так, не всякий сможет, талант.
Смотрю фотографии -господи....
И эти люди еще над украинцами стебаются.
На фото такое ощущение что актовый зал дурдома с его фауной.