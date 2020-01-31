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В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

, ИА "Амител"
Такое заявление сделал секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак / Фото: realtribune.ru

Андрей Турчак / Фото: realtribune.ru

Во всех регионах России запретят высаживать детей из общественного транспорта, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с нижегородскими молодыми врачами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас подобные правила действуют только в нескольких субъектах РФ, так как были приняты региональными парламентами. В их числе Санкт-Петербург, Тыва, Чечня, Чукотка, Забайкальский край, Волгоградская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Тюменская области.

Отметим, что в Алтайском крае периодически возникает резонанс вокруг ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта.

Например, в прошлом году в Барнауле водитель пассажирского автобуса высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки. Ситуацией заинтересовались следователи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 06:53
Пионер

А как их возить, если их не высаживать? Проблема раздута яжемамками, которые перекладывают с себя ответственность за своих детей на других.

1.02.2020 07:38
- гость -

Кто платит за банкет?

1.02.2020 07:51
ГОсть

Водители высаживают, потому что ребёнок просит! Может его тут встречает кто из родителей, бабушек, а спрашивать у каждого ребёнка зачем ты тут выходишь никто не будет. На свалке даже ребёнок вышел в прошлый раз, потому что сам попросил. Мало ли зачем, водитель зачем будет лезть в личные дела. А то, что детям надо сделать бесплатный проезд и не высаживать из транспорта потому что у него нет денег или забыл, вот с этим надо бороться

1.02.2020 07:54
Гость

Несколько раз садясь в маршрутку вижу как мамы подходят к водителю и просят высадить мальчика там то там то, где то вне остановки, потому что там ему будет ближе или безопаснее дойти до школы, так в любом другом случае ребёнок сам может попросить его высадить, может ему тут ближе или его ждут

1.02.2020 08:41
- гость -

Кто платит за банкет?

Ну так родители и будут. Пенсионеры, студенты, инвалиды - льготный проездной. Остаются семьи с детьми, вот им и жахнут проезд еще рублей на 10)

1.02.2020 09:32
- гость -

У сволочей кондукторов и водителей траур.
У особо сермяжных читателей Амика которые в пять лет в -150 С до садика в пургу без всяких автобусов ходили - двойной траур.

1.02.2020 10:26
- гость -

Когда ребенок оказывается без денег на проезд, полностью вина родителей. Когда наш ребенок ходил в школу, то в кармашке его рюкзачка лежало 50 рублей НЗ. Даже если он потеряет или забудет взять деньги на проезд, у него всегда есть запасные.

1.02.2020 11:17
- гость -

Безбилетного ребенка не разбираясь везти до конечной, не высаживая, затем передача органам опеки, штраф родителям и лишение родительских прав. Ребенка в детдом.

1.02.2020 13:42
Элен

Кстати очень хорошая мысль. Везти до конечной и передавать органам(каким именно надо подумать). Родителям штраф. Уверена, что у родителей сразу найдутся варианты недопущения таких ситуаций

1.02.2020 14:00
- гость -

1.02.2020 11:17
- гость -
Безбилетного ребенка не разбираясь везти до конечной, не высаживая, затем передача органам

Правоохранительным. Это их работа.

1.02.2020 15:44
Пионер

Правоохранительным. Это их работа.

Это геморрой, который никому не нужен, кроме яжемамаш. Представьте процессы и вовлечение людей для приема -передачи 50 детей в день.

1.02.2020 17:11
- гость -

1.02.2020 15:44
Пионер
Правоохранительным. Это их работа.

Это геморрой, который никому не нужен.

Ппдн пусть палки рубит. Снпчала 50 в день, но очень быстро после геморроя родителям, их станет 1-2 в месяц.

1.02.2020 17:53
- гость -

Едру не пиариться надо, а работать. Но работать они не могут, могут только лгать.

2.02.2020 11:24
krash

1.02.2020 06:53
Пионер - редкостный идиот. Явно детей нет!

Все только и думаете как наказать и как платить. Да не обеднеет перевозчик, перевезя одного ребенка бесплатно. А вот ребенок, высаженный на морозе, может погибнуть, это вроде дороже бумажки, нет?

А ребенок это ребенок. Он может потерять деньги на проезд, или сумку оставить в другом автобусе, если с пересадкой едет.

Да да товарищи, не все дети катаются в школу на школьном автобусе, многие ездят на общественном транспорте. У меня ребенок на 20ке катается в школу, и я передживаю каждый раз. Много что было. И сумку оставлял, в школе, а там деньги, сел в автобус и поехал, на полпути кондуктор дошла до него....и ? Что делать? Высаживать на морозе в районе лесного в поле?

Это ДЕТИ, что с них взять, мысли далеки от реальности где то в глубине мультиков, учебы и болтанием со сверсниками.

Да кладем запасные деньги, но они не дают сто процентной гарантии.

2.02.2020 11:26
krash

1.02.2020 11:17
- гость - жаль тебя в деддом не отдали в детстве. А лучше в Дурдом.

Откуда у коментаторов столько злости к детям? я в шоке.
Либо здесь 90% школоты сидит, не имеющих детей, либо генофонд страны на столько убог, что какие то редкостные бездушные дятлы собрались

2.02.2020 11:51
Пионер

Крэш, вот никогда не думал, что ты тупая яжемать. Производил ты впечатление нормального человека. Наверное психанул? Детей у меня двое. Но мои дети - моя ответственность. Если у них что-то случилось - я должен, в первую очередь, решить их проблемы, а не левые дяди-тети. Когда ж это до вас, сожержанок дойдет.

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