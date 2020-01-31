В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

Во всех регионах России запретят высаживать детей из общественного транспорта, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с нижегородскими молодыми врачами. Об этом сообщает "Интерфакс".
Сейчас подобные правила действуют только в нескольких субъектах РФ, так как были приняты региональными парламентами. В их числе Санкт-Петербург, Тыва, Чечня, Чукотка, Забайкальский край, Волгоградская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Тюменская области.
Отметим, что в Алтайском крае периодически возникает резонанс вокруг ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта.
Например, в прошлом году в Барнауле водитель пассажирского автобуса высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки. Ситуацией заинтересовались следователи.
Комментарии
А как их возить, если их не высаживать? Проблема раздута яжемамками, которые перекладывают с себя ответственность за своих детей на других.
Кто платит за банкет?
Водители высаживают, потому что ребёнок просит! Может его тут встречает кто из родителей, бабушек, а спрашивать у каждого ребёнка зачем ты тут выходишь никто не будет. На свалке даже ребёнок вышел в прошлый раз, потому что сам попросил. Мало ли зачем, водитель зачем будет лезть в личные дела. А то, что детям надо сделать бесплатный проезд и не высаживать из транспорта потому что у него нет денег или забыл, вот с этим надо бороться
Несколько раз садясь в маршрутку вижу как мамы подходят к водителю и просят высадить мальчика там то там то, где то вне остановки, потому что там ему будет ближе или безопаснее дойти до школы, так в любом другом случае ребёнок сам может попросить его высадить, может ему тут ближе или его ждут
Кто платит за банкет?
Ну так родители и будут. Пенсионеры, студенты, инвалиды - льготный проездной. Остаются семьи с детьми, вот им и жахнут проезд еще рублей на 10)
У сволочей кондукторов и водителей траур.
У особо сермяжных читателей Амика которые в пять лет в -150 С до садика в пургу без всяких автобусов ходили - двойной траур.
Когда ребенок оказывается без денег на проезд, полностью вина родителей. Когда наш ребенок ходил в школу, то в кармашке его рюкзачка лежало 50 рублей НЗ. Даже если он потеряет или забудет взять деньги на проезд, у него всегда есть запасные.
Безбилетного ребенка не разбираясь везти до конечной, не высаживая, затем передача органам опеки, штраф родителям и лишение родительских прав. Ребенка в детдом.
Кстати очень хорошая мысль. Везти до конечной и передавать органам(каким именно надо подумать). Родителям штраф. Уверена, что у родителей сразу найдутся варианты недопущения таких ситуаций
1.02.2020 11:17
- гость -
Безбилетного ребенка не разбираясь везти до конечной, не высаживая, затем передача органам
Правоохранительным. Это их работа.
Правоохранительным. Это их работа.
Это геморрой, который никому не нужен, кроме яжемамаш. Представьте процессы и вовлечение людей для приема -передачи 50 детей в день.
1.02.2020 15:44
Пионер
Правоохранительным. Это их работа.
Это геморрой, который никому не нужен.
Ппдн пусть палки рубит. Снпчала 50 в день, но очень быстро после геморроя родителям, их станет 1-2 в месяц.
Едру не пиариться надо, а работать. Но работать они не могут, могут только лгать.
1.02.2020 06:53
Пионер - редкостный идиот. Явно детей нет!
Все только и думаете как наказать и как платить. Да не обеднеет перевозчик, перевезя одного ребенка бесплатно. А вот ребенок, высаженный на морозе, может погибнуть, это вроде дороже бумажки, нет?
А ребенок это ребенок. Он может потерять деньги на проезд, или сумку оставить в другом автобусе, если с пересадкой едет.
Да да товарищи, не все дети катаются в школу на школьном автобусе, многие ездят на общественном транспорте. У меня ребенок на 20ке катается в школу, и я передживаю каждый раз. Много что было. И сумку оставлял, в школе, а там деньги, сел в автобус и поехал, на полпути кондуктор дошла до него....и ? Что делать? Высаживать на морозе в районе лесного в поле?
Это ДЕТИ, что с них взять, мысли далеки от реальности где то в глубине мультиков, учебы и болтанием со сверсниками.
Да кладем запасные деньги, но они не дают сто процентной гарантии.
1.02.2020 11:17
- гость - жаль тебя в деддом не отдали в детстве. А лучше в Дурдом.
Откуда у коментаторов столько злости к детям? я в шоке.
Либо здесь 90% школоты сидит, не имеющих детей, либо генофонд страны на столько убог, что какие то редкостные бездушные дятлы собрались
Крэш, вот никогда не думал, что ты тупая яжемать. Производил ты впечатление нормального человека. Наверное психанул? Детей у меня двое. Но мои дети - моя ответственность. Если у них что-то случилось - я должен, в первую очередь, решить их проблемы, а не левые дяди-тети. Когда ж это до вас, сожержанок дойдет.