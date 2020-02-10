Приб прокомментировал "уход" с поста главы единороссов в парламенте Алтайского края

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Приб заявил в amic.ru, что вопрос о его уходе с поста главы фракции "Единая Россия" в АКЗС никто официально не обсуждал.

"О данной информации узнал из СМИ. Откуда у них такая информация, мне неизвестно. Вопрос официально не обсуждался", – вот все, что по этому поводу сказал amic.ru Сергей Приб.

Информация об уходе Приба и приходе на его место Бориса Трофимова (в прошлом главы регионального отделения партии) появилась у местного сетевого издания "Толк" со ссылкой на неназванные источники. В реготделении партии "Единая Россия" и самом АКЗС комментариев не дают. А представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, член президиума регионального политсовета ЕР Стелла Штань так ответила на просьбу amic.ru прокомментировать сообщение: "Фракция работает, предпосылок к такой трансформации я не вижу, поэтому не могу ничего сказать".

Один из депутатов-единороссов анонимно сказал amic.ru, что это всего лишь вброс. Впрочем, все это не говорит о том, что информация однозначно не верна.

Сергей Приб является генеральным директором АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго". В АКЗС избран по одномандатному округу № 18 от Заринска и Заринского района. С 1996 по 2011 год работал в Заринске в энергосфере (от электромонтера Заринского РЭС АО "Алтайэнерго" до генерального директора "Заринская городская электрическая сеть").

Фракция "Единая Россия" в АКЗС – самая многочисленная: 44 депутата из 68.