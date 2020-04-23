В Новосибирской области не исключают введение электронных пропусков для водителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможности введения электронных пропусков для водителей. Об этом сообщает "Сиб.Фм".

По словам губернатора, электронные пропуска потребуются при ухудшении обстановки с COVID-19 в регионе. Это поможет снизить количество "бесцельных перемещений" по региону и распространению инфекции, подчеркнул Травников.

Губернатор также отметил, что при распространении коронавируса введение пропусков возможно не только для автомобилистов, но и для всех жителей региона.

"У нас ситуация не такая, как в Москве, но мы прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков", – сказал Травников.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему электронных пропусков по всей стране. Они потребуются при использовании личного или общественного транспорта, а те, кто будут передвигаться по городу без них, – получат административный штраф.