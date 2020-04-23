Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков по всей России. Соответствующее обращение получили администрации всех регионов.
Если такой режим будет установлен, то люди, использующие личный либо общественный транспорт без пропуска, будут привлекаться к административной ответственности.
"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы развернуть, но и на другие с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах", – цитирует Собянина РБК.
Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен ужесточить ограничительные меры из-за COVID-19. Предполагается, что новый указ будет обнародован в четверг, 23 апреля.
Комментарии
Жирная московия и нищий Алтай... Чиновникам бабла хочется...
Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела
Кто-то еще сомневается, что вся идея с Коронавирусом была подхвачена властью для официального узаканивания крепостного права?
23.04.2020 07:48
- гость -
Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела
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Какой вирус есть у каждого? И у кого маразм крепчает?
Предложение от которого невозможно будет отказаться. От регионов уже поступают заявки.
Москва, 22 апреля 2020 года. – По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.
Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Здравствуй, электронный концлагерь...
ну вот... а все ржали над Северной Кореей...
похлеще будет
Единый портал госуслуг захлебнется от кучи запросов.
Чтобы не случилось - всё к лучшему!
Выбитые зубы ослепительно скрипят
О том как хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!
Пусть лучше бордюр по златоглавой ставит, или ещё не всё попили.
Ну он со своей Московской мыслью не обхватит всю Россию. Губернаторы на месте принимают решения, в зависимости от ситуации. А у нашего достаточно разумное мышление что бы не идти по этому сценарию.Поэтому пусть бордюрович ловит хайп там у себя.
Да пожнётся то,что сеется
В стылом воздухе шевелится
Красный смех оцепенения
Добровольных заключенных
Энтропия растёт
Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри
Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри
Энтропия растёт
ну что пацаки докукукались
все как овцы на заклан
Оказывается , разделение граждан по цвету штанов не совсем плохой вариант был.
Представляю наше захолустье и оформление пропуска: цель - "пошёл в тайгу" Зато как в Москве, цирк,клоуны, но уже не смешно.
Во всём виноват Навальный !
Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно, в том числе посети своих престарелых родителей.
Путин самоизолировался, а рулит теперича Собянин?
Навальный настоящий оппозиционер: умный,чуткий.И хороший из себя политик.
Пусть объяснят, как в это все вписывается конкретный случай. Семья пенсионеров, на госуслугах не зарегистрированы. Надо уехать на приусадебный участок. И кто им выдаст электронный пропуск для этого?
Надеюсь, эта хрень в Барнауле не заработает. Это как в тайге светофор поставить - куча денег потрачено и выхлопа никакого.
Что-то много предложений по стране от колхозного старосты.уж не приемник сказочника?
23.04.2020 08:33
- гость -
Предложение не плохое, но тесты то не достоверны!
Блин, неадекваты, вы еще продовольственные карточки введите, малахольные. Вот ведь правду говорят" чем бы дитя не тешилось лишь бы не ручками".
08:37
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Очень хорошее и умное предложение.А у всех правителей одна глупость вырисовывается.
Давно сказано: "Всем благим начинаниям итог — Дахау"
Жаль что тесты недостоверные и временные.Но предложение всё равно очень умное.
23.04.2020 08:33
- гость -
Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно, в том числе посети своих престарелых родителей.
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Очень ненадёжно. Эти тесты периодически дают ложноотрицательные результаты. Да к тому же каждый день их делать прикажите? Сегодня ты сделал тест - здоров, а через пару дней подцепил вирус и пошел заражать своих родителей.
Что вы напугались, за вами и так давно следят и слушают. Ваши сотовые и номера автомобилей давно отслеживаются.
23.04.2020 08:36
- гость -
Пусть объяснят, как в это все вписывается конкретный случай....
...........................
Легко!
Пенсионеры позвонят, допустим, в соц. защиту распишут поездки на дачу на месяц. Специально обученный (читай нанятый) волонтёр принесет им два распечатанных QR кода (месячный проездной) и все счастливы, главное соблюдать оговоренный график.
Развиваем мысль: QR код лучше сразу печатать на пластике, а так как пенсионеры забывчивы - присандалить к нему ремешок по типу часов.
Далее: всех остальных перевести на такие же "часы". Мало ли? Телефон сел, остался дома... А часики всегда на руке.
И т.д. и т.п.
Идею запостил.
Можно ли этот пост в дальнейшем использовать для подтверждения авторских прав?
В Дахау свои ноу-хау.
А компьютерами и интернетом или на худой конец смартфонами кто население обеспечивать будет, это есть далеко не у всех и весьма не все вообще этим пользоваться умеют!!!!!?????
В Осетии уже полетели камни в полицию!
Вы что,хотите сказать своим комментарием? Что оппозиционер Навальный глуп как пробка?
Два вопроса.
1. "получило заявки от 21 субъекта" - Алтайский край в списке?
2. Перечисленных Алтаю дотаций от ВВП на борьбу с короной денег хватит на организацию электронного пропускного режима? Или ещё нужно будет просить?
23.04.2020 08:52
Z
Легко!
Пенсионеры позвонят, допустим, в соц. защиту распишут поездки на дачу на месяц. ------
Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг пытались дозвониться - 40 минут на телефоне висели "ждите ответа оператора...". Не может соц.защита обеспечить достаточное кол-во операторов, чтобы принимать все звонки.
В моей идеи есть два допущения:
"позвонят, допустим, в соц. защиту"
"Специально обученный (читай нанятый) волонтёр"
Не обязательно соц.защита и волонтёров можно нанять побольше...
23.04.2020 08:54
месный
Мясной, не газируй лужу. Зачем людям не умеющим пользоваться гаджетами нужны эти гаджеты?
Цифровой концлагерь.
Щас полетят миллионы на закупку смартфонов для полиции
23.04.2020 09:02
Не обязательно соц.защита и волонтёров можно нанять побольше...
Гитлерюгенд?
23.04.2020 09:00
- гость -
Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг
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А кстати что насчет автоматического продления всех этих выплат без подачи документов ещё на 6ть месяцев?
Всё что происходит в России, уже давно не смешно , под коронавирус придет многое, основные ценности права и свободы человека нарушены
Почему мы позволяем нарушать наши права и свободу! Кто такая власть? Это люди которые выбраны нами работать на благо нас, т.е. налогоплательщиков! Пока мы молчим и соглашаемся нас так и будут гнобить, а скоро и уничтожать!
Электронный пропуск существует и в бумажном виде.
Расслабьтесь, со своими "смартфонами" уже все давно под "колпаком".
23.04.2020 09:07
Z
Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг
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А кстати что насчет автоматического продления всех этих выплат без подачи документов ещё на 6ть месяцев?
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А оно работает или только планируется продлевать автоматически? Дозвониться так и не получилось, чтобы узнать.
23.04.2020 09:12
- гость -
Почему мы позволяем нарушать наши права и свободу! Кто такая власть? Это люди которые выбраны нами работать на благо нас, т.е. налогоплательщиков! Пока мы молчим и соглашаемся нас так и будут гнобить, а скоро и уничтожать!
------
Тебя кто-то гнобит? Или ты возмущается, что тебе мешают побыстрее заразиться и помереть?
Депутаты Конституцию в туалет унесли?
23.04.2020 08:24
CALIBR Во всём виноват Навальный !
Ты уверен?
Какая-то деза? Кто конкретно и когда заствил Алтайский край ввести электронные пропуска? Говорили о рекомендациях регионам, а не конкретно про наш край.
23.04.2020 09:18
- гость -
А тебе нравится когда нарушают твои законные права? Ну так сиди и не высовывайся, отчитывайся о каждом шаге!
Вы эту статью разместили, чтобы дискредитировать Собянина?
23.04.2020 09:21
- гость -
А тебе нравится когда нарушают твои законные права? Ну так сиди и не высовывайся, отчитывайся о каждом шаге!
----
Ты не кричи, ты спокойно объясни, какие конкретно права в отношении тебя нарушили?
Сегодня получил радостное известие,что у тебя отрицательный результата на коронавирус и сразу помчался через весь город обниматься с родителями.
никто так и не объяснил как пропуск помогает бороться с пандемией. Ведь человек с пропуском все равно будет переносить заразу за пределы контура. Пусть и с разрешения.
"Сиди дома,не гуляй"...Напридумывают абы чё.
Ты не кричи, ты спокойно объясни, какие конкретно права в отношении тебя нарушили?
его родили
23.04.2020 09:03
- гость
Ты не тока обиженный, но ещё и тупой!
Для тебя лично - Чтобы пропуск себе на дачу оформить!
Если у тебя мозга не хватает мой ник писать руками правильно - копируй, так даже проще будет!
Чучалин А. Г. Академик мудро объяснил о вирус.
нет Мясной, твой ник Мясной. ты просто его с ашыпкай напейсал.
а режим помощи людям оставшийся без средств к существованию не хотят ввести???!!!!!!!!!!!!!!!!
23.04.2020 09:38
кот Василий
Не хотят, поэтому Вася нализывай свои ...молча
Нужно еще номера как в лагерях набить... Исследуйте кто носитель, как следует из новостей, в основном это приезжие/командировочные/отдохнувшие, вот их и ловите на границе алтая и в карантин с исследованием на вирус, в том числе вместе с тем кто в квартире проживает. А так пока мер достаточно.
А звезду жёлтую на одежду не пришивать? Совсем что-ли чекнулись?
Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно,
И сколько дней такая справочка за 1200 руб. годна? Каждую неделю тестироваться? У Навального, может, денег и некуда девать.
23.04.2020 08:52
Z
надо сразу тату набивать
или клеймить
Будет тест на антитела. Но стоить он будет в разы дороже. У кого кончились деньги - будет оцифрован.
Такое ощущение, что мы отдаляемся от цели борьбы с заразой и начинаем играть в массовое управление, ибо не вижу ВООБЩЕ никакой связи между электронными пропусками и конкретным предупреждением и борьбой с вирусом
осталось немного до всеобщего счастья - зачиповать податное население ...
— Ты кто? Я спрашиваю — ты кто?
— Пришелец-прораб.
— Нет, ты пацак! А ты кто?
— Я грузин.
— Не-ет, ты тоже пацак! Ты пацак, ты пацак и он пацак! А я — чатланин! И они — чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
(c)
23.04.2020 09:36
- гость -
Ущербный! Мясной это Я!
23.04.2020 09:36
- гость -
Ну вот, обиженка, дождался! Вот и сам Мясной подтянулся!
23.04.2020 10:03
- гость -
Зачем?! Вы уже давно все прочипованы, но другим методом. Не обязательно вам в анус вставлять чип. Это вы из фильмов взяли наверное?!
молодец Мясной. а теперь открывай третий браузер и под педонегром в регу выходи. будешь един в трех лицах.
и чем этот пропуск отличается от чипа
Зачем?! Вы уже давно все прочипованы, но другим методом. Не обязательно вам в анус вставлять чип.
на данный момент не у всех еще есть гуглофоны и айфоны - вотЬ))
а чип он всегда с тобой...
А на ленте ру поправки к закону о полиции)) , в частности:
..."К примеру, российских полицейских хотят наделить иммунитетом от уголовного преследования, упростить правила применения оружия и разрешить вскрывать личные автомобили граждан без лишних формальностей. " ...
Поздно пить боржоми, когда напринимали заразы с Москвы и два аэроплана из Тайланда распустили
Да оказывается не всю заразу собрали, в НСК ещё припрут , и перетащат в край из Вьетнама хитрожопых туристов
23.04.2020 10:17
- гость - А вы попкой кверху, вам вставим конечно
Регионам рекомендуют последовать примеру Москвы , мы тоже хотим такой бюджет как в Москве , про равенство молчат, вы как клещи
И вообще, Ленин со своей Авророй во всем виноват.
Сейчас бы безропотно молились бы в левый угол на Царь-Батюшку, плели лапти, ели репу, чесали репу и были бы счастливы...
Эх...
И про ковидлу бы даже и не знали:
- Ванька помер...
- А? Чо?
- Ты чаво? Вчера на поминках вместе же гуляли!
- А-а-а, точна....
Эх...
А чип скоро ставить будут?А то народ волнуется без цифрового гулага.
23.04.2020 11:32
Белла Станиславовна
Хотите для себя с функцией "вибро" заказать?
Ну вот, концлагеря пошли.
Аусвайсы требовать будут.
Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.
Бенджамин Франклин
Аусвайсы требовать будут.
если зачипуют - то нет, будут идентифицировать удаленно...
Наблюдал как ГИБДД гонялся ночью по Павловскому за легковушкой. С введением пропусков это будет происходить бесконечно, особенно ночью. В Москве росгвардейцев достаточно, а в регионах их явно не хватает.
23.04.2020 14:11
- гость -
Наблюдал как ГИБДД гонялся ночью по Павловскому за легковушкой. С введением пропусков это будет происходить бесконечно, особенно ночью. В Москве росгвардейцев достаточно, а в регионах их явно не хватает.
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Ну и ОК.
Где тут набирают в ряды "красных повязок на левое плечо"?
совсем оленевод распоясался