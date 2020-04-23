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Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Регионам рекомендуют последовать примеру Москвы
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков по всей России. Соответствующее обращение получили администрации всех регионов. 

Если такой режим будет установлен, то люди, использующие личный либо общественный транспорт без пропуска, будут привлекаться к административной ответственности.

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы развернуть, но и на другие с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах", – цитирует Собянина РБК.

Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен ужесточить ограничительные меры из-за COVID-19. Предполагается, что новый указ будет обнародован в четверг, 23 апреля. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.04.2020 07:43
Гость

Жирная московия и нищий Алтай... Чиновникам бабла хочется...

23.04.2020 07:48
- гость -

Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела

23.04.2020 07:51
- гость -

Кто-то еще сомневается, что вся идея с Коронавирусом была подхвачена властью для официального узаканивания крепостного права?

23.04.2020 07:52
- гость -

23.04.2020 07:48
- гость -
Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела
------
Какой вирус есть у каждого? И у кого маразм крепчает?

23.04.2020 07:52
CALIBR

Предложение от которого невозможно будет отказаться. От регионов уже поступают заявки.

Москва, 22 апреля 2020 года. – По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность

23.04.2020 07:53
- гость -

Здравствуй, электронный концлагерь...

23.04.2020 07:58
ПАРТИЗАН

ну вот... а все ржали над Северной Кореей...
похлеще будет

23.04.2020 08:01
- гость -

Единый портал госуслуг захлебнется от кучи запросов.

23.04.2020 08:02
Егор Летов

Чтобы не случилось - всё к лучшему!
Выбитые зубы ослепительно скрипят
О том как хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!

23.04.2020 08:03
Гость

Пусть лучше бордюр по златоглавой ставит, или ещё не всё попили.

23.04.2020 08:09
- гость -

Ну он со своей Московской мыслью не обхватит всю Россию. Губернаторы на месте принимают решения, в зависимости от ситуации. А у нашего достаточно разумное мышление что бы не идти по этому сценарию.Поэтому пусть бордюрович ловит хайп там у себя.

23.04.2020 08:10
Егор Летов

Да пожнётся то,что сеется
В стылом воздухе шевелится
Красный смех оцепенения
Добровольных заключенных

Энтропия растёт

Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри
Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри

Энтропия растёт

23.04.2020 08:16
- гость -

ну что пацаки докукукались

23.04.2020 08:19
- гость -

все как овцы на заклан

23.04.2020 08:22
CALIBR

Оказывается , разделение граждан по цвету штанов не совсем плохой вариант был.

23.04.2020 08:23
Я

Представляю наше захолустье и оформление пропуска: цель - "пошёл в тайгу" Зато как в Москве, цирк,клоуны, но уже не смешно.

23.04.2020 08:24
CALIBR

Во всём виноват Навальный !

23.04.2020 08:33
- гость -

Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно, в том числе посети своих престарелых родителей.

23.04.2020 08:35
- гость -

Путин самоизолировался, а рулит теперича Собянин?

23.04.2020 08:35
- гость -

Навальный настоящий оппозиционер: умный,чуткий.И хороший из себя политик.

23.04.2020 08:36
- гость -

Пусть объяснят, как в это все вписывается конкретный случай. Семья пенсионеров, на госуслугах не зарегистрированы. Надо уехать на приусадебный участок. И кто им выдаст электронный пропуск для этого?
Надеюсь, эта хрень в Барнауле не заработает. Это как в тайге светофор поставить - куча денег потрачено и выхлопа никакого.

23.04.2020 08:37
Гость

Что-то много предложений по стране от колхозного старосты.уж не приемник сказочника?

23.04.2020 08:37
- гость -


23.04.2020 08:33
- гость -

Предложение не плохое, но тесты то не достоверны!

23.04.2020 08:46
1

Блин, неадекваты, вы еще продовольственные карточки введите, малахольные. Вот ведь правду говорят" чем бы дитя не тешилось лишь бы не ручками".

23.04.2020 08:46
- гость -

08:37
---------------------------
Очень хорошее и умное предложение.А у всех правителей одна глупость вырисовывается.

23.04.2020 08:47
Самоизолированный

Давно сказано: "Всем благим начинаниям итог — Дахау"

23.04.2020 08:48
- гость -

Жаль что тесты недостоверные и временные.Но предложение всё равно очень умное.

23.04.2020 08:52
- гость -

23.04.2020 08:33
- гость -
Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно, в том числе посети своих престарелых родителей.
------
Очень ненадёжно. Эти тесты периодически дают ложноотрицательные результаты. Да к тому же каждый день их делать прикажите? Сегодня ты сделал тест - здоров, а через пару дней подцепил вирус и пошел заражать своих родителей.

23.04.2020 08:52
- гость -

Что вы напугались, за вами и так давно следят и слушают. Ваши сотовые и номера автомобилей давно отслеживаются.

23.04.2020 08:52
Z

23.04.2020 08:36
- гость -
Пусть объяснят, как в это все вписывается конкретный случай....
...........................
Легко!
Пенсионеры позвонят, допустим, в соц. защиту распишут поездки на дачу на месяц. Специально обученный (читай нанятый) волонтёр принесет им два распечатанных QR кода (месячный проездной) и все счастливы, главное соблюдать оговоренный график.
Развиваем мысль: QR код лучше сразу печатать на пластике, а так как пенсионеры забывчивы - присандалить к нему ремешок по типу часов.
Далее: всех остальных перевести на такие же "часы". Мало ли? Телефон сел, остался дома... А часики всегда на руке.
И т.д. и т.п.

Идею запостил.
Можно ли этот пост в дальнейшем использовать для подтверждения авторских прав?

23.04.2020 08:52
- гость -

В Дахау свои ноу-хау.

23.04.2020 08:54
месный

А компьютерами и интернетом или на худой конец смартфонами кто население обеспечивать будет, это есть далеко не у всех и весьма не все вообще этим пользоваться умеют!!!!!?????

23.04.2020 08:54
- гость -

В Осетии уже полетели камни в полицию!

23.04.2020 08:56
то 08:52(1)

Вы что,хотите сказать своим комментарием? Что оппозиционер Навальный глуп как пробка?

23.04.2020 08:58
Z

Два вопроса.

1. "получило заявки от 21 субъекта" - Алтайский край в списке?
2. Перечисленных Алтаю дотаций от ВВП на борьбу с короной денег хватит на организацию электронного пропускного режима? Или ещё нужно будет просить?

23.04.2020 09:00
- гость -

23.04.2020 08:52
Z

Легко!
Пенсионеры позвонят, допустим, в соц. защиту распишут поездки на дачу на месяц. ------
Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг пытались дозвониться - 40 минут на телефоне висели "ждите ответа оператора...". Не может соц.защита обеспечить достаточное кол-во операторов, чтобы принимать все звонки.

23.04.2020 09:02
Z

В моей идеи есть два допущения:
"позвонят, допустим, в соц. защиту"
"Специально обученный (читай нанятый) волонтёр"

Не обязательно соц.защита и волонтёров можно нанять побольше...

23.04.2020 09:03
- гость -

23.04.2020 08:54
месный

Мясной, не газируй лужу. Зачем людям не умеющим пользоваться гаджетами нужны эти гаджеты?

23.04.2020 09:05
- гость -

Цифровой концлагерь.
Щас полетят миллионы на закупку смартфонов для полиции

23.04.2020 09:07
- гость -

23.04.2020 09:02
Не обязательно соц.защита и волонтёров можно нанять побольше...

Гитлерюгенд?

23.04.2020 09:07
Z

23.04.2020 09:00
- гость -

Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг
-----------------------
А кстати что насчет автоматического продления всех этих выплат без подачи документов ещё на 6ть месяцев?

23.04.2020 09:11
адекват

Всё что происходит в России, уже давно не смешно , под коронавирус придет многое, основные ценности права и свободы человека нарушены

23.04.2020 09:12
- гость -

Почему мы позволяем нарушать наши права и свободу! Кто такая власть? Это люди которые выбраны нами работать на благо нас, т.е. налогоплательщиков! Пока мы молчим и соглашаемся нас так и будут гнобить, а скоро и уничтожать!

23.04.2020 09:12
- гость -

Электронный пропуск существует и в бумажном виде.

23.04.2020 09:12
Алиса

Расслабьтесь, со своими "смартфонами" уже все давно под "колпаком".

23.04.2020 09:16
- гость -

23.04.2020 09:07
Z

Не дозвониться сейчас в соц.защиту. По поводу льгот на оплату коммунальных услуг
-----------------------
А кстати что насчет автоматического продления всех этих выплат без подачи документов ещё на 6ть месяцев?
------
А оно работает или только планируется продлевать автоматически? Дозвониться так и не получилось, чтобы узнать.

23.04.2020 09:18
- гость -

23.04.2020 09:12
- гость -
Почему мы позволяем нарушать наши права и свободу! Кто такая власть? Это люди которые выбраны нами работать на благо нас, т.е. налогоплательщиков! Пока мы молчим и соглашаемся нас так и будут гнобить, а скоро и уничтожать!
------
Тебя кто-то гнобит? Или ты возмущается, что тебе мешают побыстрее заразиться и помереть?

23.04.2020 09:18
- гость -

Депутаты Конституцию в туалет унесли?

23.04.2020 09:20
Вован газета

23.04.2020 08:24
CALIBR Во всём виноват Навальный !

Ты уверен?

23.04.2020 09:20
- гость -

Какая-то деза? Кто конкретно и когда заствил Алтайский край ввести электронные пропуска? Говорили о рекомендациях регионам, а не конкретно про наш край.

23.04.2020 09:21
- гость -


23.04.2020 09:18
- гость -
А тебе нравится когда нарушают твои законные права? Ну так сиди и не высовывайся, отчитывайся о каждом шаге!

23.04.2020 09:22
- гость -

Вы эту статью разместили, чтобы дискредитировать Собянина?

23.04.2020 09:22
- гость -

23.04.2020 09:21
- гость -

А тебе нравится когда нарушают твои законные права? Ну так сиди и не высовывайся, отчитывайся о каждом шаге!
----
Ты не кричи, ты спокойно объясни, какие конкретно права в отношении тебя нарушили?

23.04.2020 09:23
- гость -

Сегодня получил радостное известие,что у тебя отрицательный результата на коронавирус и сразу помчался через весь город обниматься с родителями.

23.04.2020 09:28
- гость -

никто так и не объяснил как пропуск помогает бороться с пандемией. Ведь человек с пропуском все равно будет переносить заразу за пределы контура. Пусть и с разрешения.

23.04.2020 09:28
- гость -

"Сиди дома,не гуляй"...Напридумывают абы чё.

23.04.2020 09:30
- гость -

Ты не кричи, ты спокойно объясни, какие конкретно права в отношении тебя нарушили?

его родили

23.04.2020 09:34
месный

23.04.2020 09:03
- гость

Ты не тока обиженный, но ещё и тупой!
Для тебя лично - Чтобы пропуск себе на дачу оформить!

Если у тебя мозга не хватает мой ник писать руками правильно - копируй, так даже проще будет!

23.04.2020 09:35
- гость -

Чучалин А. Г. Академик мудро объяснил о вирус.

23.04.2020 09:36
- гость -

нет Мясной, твой ник Мясной. ты просто его с ашыпкай напейсал.

23.04.2020 09:38
кот Василий

а режим помощи людям оставшийся без средств к существованию не хотят ввести???!!!!!!!!!!!!!!!!

23.04.2020 09:51
- гость -

23.04.2020 09:38
кот Василий
Не хотят, поэтому Вася нализывай свои ...молча

23.04.2020 09:53
- гость -

Нужно еще номера как в лагерях набить... Исследуйте кто носитель, как следует из новостей, в основном это приезжие/командировочные/отдохнувшие, вот их и ловите на границе алтая и в карантин с исследованием на вирус, в том числе вместе с тем кто в квартире проживает. А так пока мер достаточно.

23.04.2020 09:56
- гость -

А звезду жёлтую на одежду не пришивать? Совсем что-ли чекнулись?

23.04.2020 09:57
- гость -

Навальный лично предложил- сдал тест и гуляй сколько душе угодно,

И сколько дней такая справочка за 1200 руб. годна? Каждую неделю тестироваться? У Навального, может, денег и некуда девать.

23.04.2020 10:01
- гость -

23.04.2020 08:52
Z

надо сразу тату набивать
или клеймить

23.04.2020 10:02
- гость -

Будет тест на антитела. Но стоить он будет в разы дороже. У кого кончились деньги - будет оцифрован.

23.04.2020 10:02
читающий

Такое ощущение, что мы отдаляемся от цели борьбы с заразой и начинаем играть в массовое управление, ибо не вижу ВООБЩЕ никакой связи между электронными пропусками и конкретным предупреждением и борьбой с вирусом

23.04.2020 10:03
- гость -

осталось немного до всеобщего счастья - зачиповать податное население ...

23.04.2020 10:06
- гость -

— Ты кто? Я спрашиваю — ты кто?
— Пришелец-прораб.
— Нет, ты пацак! А ты кто?
— Я грузин.
— Не-ет, ты тоже пацак! Ты пацак, ты пацак и он пацак! А я — чатланин! И они — чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
(c)

23.04.2020 10:07
Мясной

23.04.2020 09:36

- гость -

Ущербный! Мясной это Я!

23.04.2020 10:09
месный

23.04.2020 09:36
- гость -

Ну вот, обиженка, дождался! Вот и сам Мясной подтянулся!

23.04.2020 10:10
- гость -

23.04.2020 10:03
- гость -
Зачем?! Вы уже давно все прочипованы, но другим методом. Не обязательно вам в анус вставлять чип. Это вы из фильмов взяли наверное?!

23.04.2020 10:11
- гость -

молодец Мясной. а теперь открывай третий браузер и под педонегром в регу выходи. будешь един в трех лицах.

23.04.2020 10:14
- гость -

и чем этот пропуск отличается от чипа

23.04.2020 10:17
- гость -

Зачем?! Вы уже давно все прочипованы, но другим методом. Не обязательно вам в анус вставлять чип.

на данный момент не у всех еще есть гуглофоны и айфоны - вотЬ))
а чип он всегда с тобой...

23.04.2020 10:17
гость

А на ленте ру поправки к закону о полиции)) , в частности:

..."К примеру, российских полицейских хотят наделить иммунитетом от уголовного преследования, упростить правила применения оружия и разрешить вскрывать личные автомобили граждан без лишних формальностей. " ...

23.04.2020 10:18
- гость -

Поздно пить боржоми, когда напринимали заразы с Москвы и два аэроплана из Тайланда распустили
Да оказывается не всю заразу собрали, в НСК ещё припрут , и перетащат в край из Вьетнама хитрожопых туристов

23.04.2020 10:23
- гость -

23.04.2020 10:17
- гость - А вы попкой кверху, вам вставим конечно

23.04.2020 10:47
Вадим Завьялов_odnoklassniki

Регионам рекомендуют последовать примеру Москвы , мы тоже хотим такой бюджет как в Москве , про равенство молчат, вы как клещи

23.04.2020 11:05
Z

И вообще, Ленин со своей Авророй во всем виноват.
Сейчас бы безропотно молились бы в левый угол на Царь-Батюшку, плели лапти, ели репу, чесали репу и были бы счастливы...
Эх...

И про ковидлу бы даже и не знали:
- Ванька помер...
- А? Чо?
- Ты чаво? Вчера на поминках вместе же гуляли!
- А-а-а, точна....

Эх...

23.04.2020 11:32
Белла Станиславовна

А чип скоро ставить будут?А то народ волнуется без цифрового гулага.

23.04.2020 12:26
- гость -

23.04.2020 11:32
Белла Станиславовна
Хотите для себя с функцией "вибро" заказать?

23.04.2020 12:34
Гость +

Ну вот, концлагеря пошли.
Аусвайсы требовать будут.

23.04.2020 13:06
- гость -

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.
Бенджамин Франклин

23.04.2020 13:23
- гость -

Аусвайсы требовать будут.

если зачипуют - то нет, будут идентифицировать удаленно...

23.04.2020 14:11
- гость -

Наблюдал как ГИБДД гонялся ночью по Павловскому за легковушкой. С введением пропусков это будет происходить бесконечно, особенно ночью. В Москве росгвардейцев достаточно, а в регионах их явно не хватает.

23.04.2020 14:14
Z

23.04.2020 14:11
- гость -
Наблюдал как ГИБДД гонялся ночью по Павловскому за легковушкой. С введением пропусков это будет происходить бесконечно, особенно ночью. В Москве росгвардейцев достаточно, а в регионах их явно не хватает.
-----------------------
Ну и ОК.
Где тут набирают в ряды "красных повязок на левое плечо"?

23.04.2020 15:27
гость

совсем оленевод распоясался

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