Окна "Победы". Как алтайская акция памяти стала российской и кому она нужна

Коронавирус празднику не помеха. И если нельзя провести День Победы в традиционном формате, то отпразднуем онлайн. Алтайский край, как и вся Россия, пройдет в "Бессмертном полку" в интернете, проведет для ветеранов мини-концерты во дворах домов, высаживает "Сад памяти" и вечером 9 мая зажжет "Свет Победы". А одну акцию – "Окна Победы" – мы придумали сами.

Родом с Алтая

Многие и не знают, что всероссийская акция "Окна Победы" (сначала она называлась "Окна памяти") родилась в Алтайском крае. Ее автор – координатор российского движения школьников в регионе Вероника Клочко. Именно она придумала украшать окна символами Победы и фотографиями фронтовиков и ветеранов.

"Так уж случилось, что в этом году мы не сможем выйти на Парад Победы. Все празднования придется проводить в пределах дома. Так почему бы не украсить его. Ведь это не какие-то сторонние образы – так или иначе война коснулась каждой семьи. И в каждой семье есть кому сказать спасибо. Даже и не лично, но сохранением памяти о подвиге предков", – рассказала Вероника Клочко.

Ее идея сразу нашла отклик у всего движения, по всей стране. Это просто, доступно и понятно, а потому в акции участвуют и младшеклассники, и подростки, и их мамы с бабушками.

Власти Алтайского края разработали целую серию мероприятий в год 75-летия Победы. В него входят многочисленные проекты с участием школьников, студенческих и поисковых отрядов, творческих коллективов, пенсионеров и ветеранов. Регион празднует Победу с начала года. 9 мая к жителям региона обратился губернатор региона Виктор Томенко.

Он поблагодарил ветеранов и фронтовиков за их подвиг. Губернатор отметил, что в этом году встречать День Победы приходится в особых условиях, но любовь и благодарность к фронтовикам должна быть неизменна.

Не дадим перекроить историю

"Смысл акции не в простом украшении окон. Смысл – в сохранении памяти. Мы, родители, обязаны рассказать своим детям, как война коснулась наших родителей, бабушек и прабабушек. Чтобы они знали, как это было на самом деле, имели патриотический "фундамент", если вдруг кто-то захочет переписать нашу историю", – говорит председатель совета дома по улице Сухе-Батора, 12, Александра Онегова-Верещинская.

Она воспитывает в своих четверых детях уважение к подвигу предков. Поэтому для всей семьи участие в параде – настоящий праздник. Не менее важный, чем Новый год, дни рождения и Пасха.

Помним и гордимся

К акции присоединились и известные люди города. Из окна квартиры депутата Барнаульской гордумы Марины Понкрашевой смотрит танкист.

"У меня дед был танкистом. Мы четыре дня всей семьей с большим трепетом вырезали каждую деталь. Мои знакомые делали это вместе с детьми, попутно рассказывая, что это за праздник, для чего это нужно и, конечно, вспоминали героев, которые есть в каждой семье", – отметила она.

Собеседница уверена: акция правильная и нужная. Она позволяет показать сопричастность каждого человека к самому главному празднику. Показать, что мы помним и гордимся и своей страной, и людьми, которые отвоевали для нас мирное небо в 1941-1945 годах.

Ее коллега по БГД Сергей Струченко уверен, что акция не будет разовой. "Окна Победы" – должны и станут доброй традицией для россиян.

"Каждое новое поколение юных граждан обязано бережно относиться и сохранять память прошлого, отдавать дань предкам, которые отстояли для нас мирное будущее", – поясняет свое участие в акции Струченко.

Бизнесмен, депутат Алтайского Заксобрания Анатолий Вытоптов подготовил трафареты и для себя, и для соседей по дому. Окна украшал вместе с сыном-выпускником и маленькой дочерью.

Депутат Госдумы от региона Даниил Бессарабов накануне Дня Победы вместе с десятилетним сыном снял видео для Instagram. Они прочитали стихотворение барнаульского ветерана Геннадия Крупина. В феврале 2020 года ему исполнилось 95 лет.

"Я еще до всех этих ограничений заезжал к Геннадию Васильевичу в гости. И он подарил мне несколько своих стихотворений. Одно особенно запало в душу – "Реванш". К сожалению, в этом году у нас нет возможности навестить ветеранов, лично поздравить их на параде, праздничных мероприятиях. Но у многих из нас есть внутреннее желание и даже потребность хотя бы дистанционным способом сплотиться в этот важный день. В Алтайском крае осталось всего 660 ветеранов-фронтовиков. И мы должны помнить о них и говорить спасибо", – сказал Бессарабов. Из его окон сейчас смотрят белые голуби и журавли.

Собеседники говорят: не важно, сколько человек украсят в эти дни свои окна, сколько пройдут в дистанционном "Бессмертном полку", важно, что вспомнят и почтят память тех, кто защищал Родину.

Все подробности об акции, а также образцы трафаретов есть на сайте "Окна Победы".