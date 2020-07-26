Такой день. Барнаул страдает от дождей и жесткой критики Варламова

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 июля. Без коронавируса.
Сильный дождь прошел в Барнауле. Некоторые дороги краевой столицы не справились с прибывающей водой и стали похожи на бассейны. Так, например, было на улице Молодежной. Как водители проезжали участок, показано на видеозаписи.
Из-за неблагоприятной погоды ГУ МЧС России по Алтайскому краю призвало водителей отказаться от дальних поездок. Такие погодные условия, по прогнозу ведомства, сохранятся и ночью 27 июля.
Обезболивающее из компонента взрывчатки создали бийские ученые совместно с коллегами из Томска. По словам разработчиков, оно сопоставимо по эффективности с опиоидными лекарствами и при этом не вызывает привыкания. Кроме того, исследователи считают, что у него нет типичных для анальгетиков побочных эффектов.
Варламов ответил на ироничное приглашение мэрии Барнаула посетить город после его критики новой дороги в переулке Ядринцева. Он назвал ответ городской администрации "наездом" и предложил мэру краевой столицы Вячеславу Франку пообщаться в рамках проекта БДСМ – "Большая дорога с мэром".
Грузовик-манипулятор рухнул в вырытую яму на месте ремонта теплотрасс в Барнауле. Это произошло в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об утверждении лимитов и квот добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, рыси и соболя на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.
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