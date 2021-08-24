25 августа в Алтайском районном суде состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении директора турбазы "Глобус" Виктора Королёва, которого обвиняют в гибели семьи Кременских. Напомним, прошлым летом на базе были найдены мёртвыми сотрудник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена и двое детей. Семья погибла из-за отравления угарным газом. Королёва обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Но пока он девять месяцев сидит под домашним арестом. А до этого около трёх месяцев провёл в СИЗО. Почему так долго длится судебный процесс и что говорит адвокат обвиняемого, читайте на amic.ru.

"Не свидетельствовать против себя"

Рассматривать уголовное дело в отношении Королёва Алтайский районный суд начал ещё в апреле 2021 года, однако до сих пор процесс находится на начальном этапе, рассказал amic.ru адвокат обвиняемого Андрей Лихторович. Несколько раз слушания переносили из-за неявки потерпевших и свидетелей, а также болезни адвоката. Рассматривает дело судья Андрей Дворядкин. Гособвинение представляет лично прокурор Алтайского района.

Всего с начала передачи дела в суд прошло менее 10 заседаний. "На предыдущем заседании к исследованию материалов приступила прокуратура. До этого по сути допросили потерпевших, и всё", – сообщил Лихторович.

По данным amic.ru, потерпевшими по делу признаны взрослая дочь от первого брака Иосифа Кременских и его отец, а также родной брат супруги чиновника.

Сейчас суд начнёт опрашивать свидетелей происшествия и, скорее всего, заседания будут проходить с использованием видео-конференц-связи, так как многие из очевидцев проживают за пределами Алтайского края. В основном это туристы, которые находились на базе в момент ЧП, в том числе снимали номера в доме, где произошла трагедия.

По мнению Андрея Лихторовича, процесс растянется на неопределённое время. Прогнозов относительно сроков рассмотрения адвокат делать не стал.

Директор турбазы "Глобус" Виктор Королёв после ареста три месяца провёл в СИЗО. А с ноября 2020 года по настоящее время находится под домашним арестом. Защитник отказался комментировать позицию своего клиента относительно предъявленного обвинения. "Сейчас он не выражает никакого отношения к вине, это произойдёт, когда Королёв будет давать показания в суде, но до этого ещё далеко", – отметил Лихторович. Кстати, и в ходе предварительного следствия предприниматель поступил точно так же, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (даёт право не свидетельствовать против самого себя, – прим. ред.).

Лично запустил двигатель

Как следует из материалов расследования, семья Кременских приехала на турбазу "Глобус" 26 июля 2020 года. Вечером того же дня разыгралась непогода: начался дождь и ветер. Упавшее дерево оборвало провода ЛЭП. "Не желая нести расходы, связанные с отказом посетителей проживать на базе отдыха без света и воды, директор распорядился занести электрогенератор в замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома", – полагает следствие.

Королев заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы подачи воды в помещения. Закрыв входную дверь, предприниматель оставил генератор в работающем состоянии. Правоохранители утверждают: директор турбазы знал, что эксплуатация прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа.

Также он точно знал, что над подсобным помещением находится жилая комната, в которой разместились туристы. Как выяснили следователи, все члены семьи Кременских погибли от острого отравления оксидом углерода во сне.

В ходе эксперимента следователи выяснили, что при включении генераторов окись углерода просачивается в номера на втором этаже корпуса, а концентрация угарного газа превышает предельно допустимые нормы — именно там и находилась комната, которую сняли Кременские.

Уже позже при проверке на турбазе комиссия выявила многочисленные нарушения противопожарной безопасности, а также недочёты, связанные с эксплуатацией энергоустановок высоковольтного напряжения.

Смерть туристов вызвала широкий общественный резонанс по всей стране. В августе 2020 года суд отправил Королёва в СИЗО. Сроки содержания под стражей ему продлевали дважды: в сентябре и в октябре. Тогда защитником бизнесмена был адвокат Евгений Умашев. Защита Королёва каждый раз обжаловала решение в краевом суде. В итоге меру пресечения в конце осени заменили на домашний арест. Таким образом, с 17 ноября владелец турбазы "Глобус" больше не находится в СИЗО.

Расследование уголовного дела завершили в марте 2021 года. Виктору Королёву предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Королеву грозит до десяти лет лишения свободы либо принудительные работы сроком до пяти лет

Из материалов дела также известно, что Королёв приобрёл в собственность турбазу "Глобус", расположенную вблизи озера Ая, ещё в 2016 году. На протяжении четырёх лет он занимался организацией отдыха туристов.

Ещё одно уголовное дело

Отметим, на момент ЧП Королёв уже несколько месяцев был фигурантом другого уголовного дела, также связанного с турбазой: по данным "Банкфакса", предприниматель из Бийска Алексей Минеев обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях со стороны двух алтайских бизнесменов – Юрия Солодовникова и Виктора Королёва. По словам бийчанина, он перечислил более 7 млн рублей в счёт покупки турбазы "Глобус", однако так и не стал владельцем этой недвижимости, а вернуть деньги продавцы ему отказались. Минееву удалось добиться возбуждения уголовного дела против Королёва, однако из-за гибели туристов расследование временно ушло на второй план.