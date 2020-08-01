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Новости

В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи

, ИА "Амител"
Иосиф Кременских даже во время отпуска работал удаленно, а потом внезапно перестал выходить на связь
Фото: турбаза 'Глобус' / скриншот с видео с официального сайта

Фото: турбаза "Глобус" / скриншот с видео с официального сайта

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал о коллеге Иосифе Кременских, которого нашли мертвым со своей семьей на турбазе на Ае. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Нечепуренко, Иосиф Кременских, занимавший пост начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ, управления печати и массовых коммуникаций, находился в двухнедельном отпуске. Тем не менее чиновник постоянно был на связи и удаленно руководил подчиненными, но в определенный момент перестал отвечать на звонки.

Собеседник телеканала также охарактеризовал Кременских как приятного и надежного сотрудника, который никогда не отказывал в помощи коллегам или выполнении поручений.

Напомним, что в пятницу, 31 июля, в Алтайском районе в номере одной из туристических баз неподалеку от озера Ая нашли трупы четырех человек. По предварительным данным, они жили на базе несколько дней, а в последнее время из номера никто не выходил.

Позднее, в день выселения, администраторам никто не открыл дверь номера. Обеспокоенные работники самостоятельно попали в номер и нашли тела постояльцев. Вероятной причиной их смерти стало отравление.

Затем стало известно, что семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, приехала на базу из Барнаула 26 июля. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Губернатор Виктор Томенко уже проинформирован о происшествии и следит за ходом расследования.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.08.2020 11:23
- гость -

Семья из четырёх человек. Амик учитесь. Пишите автоледи, спортсмен, чемпион, полицейский, чиновник и тд.

1.08.2020 11:56
- гость -

чиновник постоянно был на связи и удаленно руководил подчиненными

И сколько же у него подчинённых было? В секторе отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ? В управлении печати? И массовых коммуникаций?

1.08.2020 12:07
- гость -

"Отряд не заметил потери бойца"
Траур, думается, будет недолгим.
Другой руководятел займёт вакансию. Уж, этого-то добра, у нас, - навалом. И закипит работа в секторе отдела, в управлении печатей.

1.08.2020 12:34
- гость -

Грибочков поели? Что за яд, чтобы 4 человека сразу?

1.08.2020 12:49
acdc

Детективная история.Теперь на эту базу долго ни кто не заедет.

1.08.2020 12:51
Гость

Что за чушь то, грибочков поели.... от отравления грибами дружно не умирают враз

1.08.2020 12:53
- гость -

от отравления грибами дружно не умирают враз
---------
Почитайте про бледную поганку.

1.08.2020 12:58
- гость -


Что за чушь то, грибочков поели....
----------------
Бледная поганка - смертельно ядовитый гриб. Летальная доза гриба - четверть шляпки.
Легко спутать с сыроежками и рядовками.

1.08.2020 13:04
- гость -

Отравились газом из баллона.

1.08.2020 13:08
Майк

Иосиф был замечательный человек. Ужасная трагедия

1.08.2020 13:09
- гость -

1.08.2020 12:49
acdc
Детективная история.Теперь на эту базу долго ни кто не заедет.

Людям пофиг. Загрузка базы не изменится. 99% и знать не будут об инциденте

1.08.2020 13:12
Гость

Ну приехали поганок наелись что попало не собирайте уже

1.08.2020 13:18
- гость -

1.08.2020 13:12
--------
Ваш вариант?

1.08.2020 13:20
- гость -

Отравились газом из баллона.
----------
По очереди дышали в пакете.

1.08.2020 13:26
- гость -

Помните чиновника по фамилии Сытых, тело которого нашли в коттедже с женой и тёщей. Был ещё чиновник Евдокимов с женой и свитой. Баварин был...

1.08.2020 13:27
- гость -

может метил куда повыше, а кому-то не понравилось

1.08.2020 13:33
- гость -

По очереди дышали в пакете.

Иронизируйте. Это официальная версия следствия на данный момент.

1.08.2020 13:43
гость

А почему дело по 105?

1.08.2020 13:47
- гость -

Докажут, что был несчастный случай - отказной будет.

1.08.2020 13:49
Мадам

Ботулизм, может... развивается быстро и без сыворотки специальной - паралич дыхательной стстемы...

1.08.2020 13:52
бийчанин

СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

1.08.2020 14:05
Гость

От ботулизма и грибов не умирают враз в одно время дружно

1.08.2020 14:11
- гость -

Угарный газ от камина.

1.08.2020 14:15
- гость -

А камины там есть?

1.08.2020 14:16
- гость -

СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
------------
При невыясненных причинах смерти всегда возбуждают по статье убийство. Потом переквалифицирует

1.08.2020 14:19
- гость -


А камины там есть?

-----------
смотря в каком корпусе жили.

корпус 4 (Кедр) - полностью благоустроенный, изготовленный из кедрового сруба коттедж круглогодичного действия. На первом этаже корпуса расположен просторный каминный зал, оформленный в русском стиле: настоящий камин

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