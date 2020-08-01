В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал о коллеге Иосифе Кременских, которого нашли мертвым со своей семьей на турбазе на Ае. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам Нечепуренко, Иосиф Кременских, занимавший пост начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ, управления печати и массовых коммуникаций, находился в двухнедельном отпуске. Тем не менее чиновник постоянно был на связи и удаленно руководил подчиненными, но в определенный момент перестал отвечать на звонки.
Собеседник телеканала также охарактеризовал Кременских как приятного и надежного сотрудника, который никогда не отказывал в помощи коллегам или выполнении поручений.
Напомним, что в пятницу, 31 июля, в Алтайском районе в номере одной из туристических баз неподалеку от озера Ая нашли трупы четырех человек. По предварительным данным, они жили на базе несколько дней, а в последнее время из номера никто не выходил.
Позднее, в день выселения, администраторам никто не открыл дверь номера. Обеспокоенные работники самостоятельно попали в номер и нашли тела постояльцев. Вероятной причиной их смерти стало отравление.
Затем стало известно, что семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, приехала на базу из Барнаула 26 июля. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Губернатор Виктор Томенко уже проинформирован о происшествии и следит за ходом расследования.
Комментарии
Семья из четырёх человек. Амик учитесь. Пишите автоледи, спортсмен, чемпион, полицейский, чиновник и тд.
чиновник постоянно был на связи и удаленно руководил подчиненными
И сколько же у него подчинённых было? В секторе отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ? В управлении печати? И массовых коммуникаций?
"Отряд не заметил потери бойца"
Траур, думается, будет недолгим.
Другой руководятел займёт вакансию. Уж, этого-то добра, у нас, - навалом. И закипит работа в секторе отдела, в управлении печатей.
Грибочков поели? Что за яд, чтобы 4 человека сразу?
Детективная история.Теперь на эту базу долго ни кто не заедет.
Что за чушь то, грибочков поели.... от отравления грибами дружно не умирают враз
от отравления грибами дружно не умирают враз
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Почитайте про бледную поганку.
Что за чушь то, грибочков поели....
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Бледная поганка - смертельно ядовитый гриб. Летальная доза гриба - четверть шляпки.
Легко спутать с сыроежками и рядовками.
Отравились газом из баллона.
Иосиф был замечательный человек. Ужасная трагедия
1.08.2020 12:49
acdc
Детективная история.Теперь на эту базу долго ни кто не заедет.
Людям пофиг. Загрузка базы не изменится. 99% и знать не будут об инциденте
Ну приехали поганок наелись что попало не собирайте уже
1.08.2020 13:12
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Ваш вариант?
Отравились газом из баллона.
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По очереди дышали в пакете.
Помните чиновника по фамилии Сытых, тело которого нашли в коттедже с женой и тёщей. Был ещё чиновник Евдокимов с женой и свитой. Баварин был...
может метил куда повыше, а кому-то не понравилось
По очереди дышали в пакете.
Иронизируйте. Это официальная версия следствия на данный момент.
А почему дело по 105?
Докажут, что был несчастный случай - отказной будет.
Ботулизм, может... развивается быстро и без сыворотки специальной - паралич дыхательной стстемы...
СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
От ботулизма и грибов не умирают враз в одно время дружно
Угарный газ от камина.
А камины там есть?
СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
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При невыясненных причинах смерти всегда возбуждают по статье убийство. Потом переквалифицирует
А камины там есть?
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смотря в каком корпусе жили.
корпус 4 (Кедр) - полностью благоустроенный, изготовленный из кедрового сруба коттедж круглогодичного действия. На первом этаже корпуса расположен просторный каминный зал, оформленный в русском стиле: настоящий камин