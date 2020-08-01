В барнаульской школе собирают деньги на похороны семьи чиновника

В барнаульской школе №125 объявили сбор средств на похороны руководителя одного из отделов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи: жены и двоих детей. Об этом сообщают "Вести-Алтай".
Кременских длительное время работал в образовательном учреждении учителем информатики. Он стал одним из основателей школьной команды КВН "Театр Абсурда", которая становилась вице-чемпионом городской школьной лиги.
Его супруга Оксана Кременских работала руководителем танцевального коллектива "Рондо", который стал одним из образцовых в краевой столице.
"Педагогический коллектив, ученики и их родители, выпускники школы шокирующую новость восприняли как личную трагедию, — пишет СМИ. — У многих из них годами сохранялись теплые отношения с Иосифом и Оксаной Кременских".
Прощание с семьей Кременских планируют провести в понедельник в ритуальном зале крематория краевой столицы.
Как ранее писал amic.ru, по факту гибели семьи следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Приоритетной версией о причине гибели туристов на отдыхе в Горном Алтае называют отравление.
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