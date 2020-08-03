"Подумать о системных шагах". Алтайские власти примут меры из-за громких преступлений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания обсудил с членами регионального правительства ход расследования преступлений, которые произошли в крае на прошлой неделе и вызвали общественный резонанс.
Так, 26 июля в Новоалтайске, предположительно, нетрезвая автомобилистка сбила шестилетнего ребенка. В результате ДТП мальчик скончался. В ночь на 27 июля в Барнауле в результате драки на Старом базаре погиб 40-летний Павел Рохлов. 31 июля на турбазе "Горное солнце", расположенной на "Бирюзовой Катуни", произошел пожар. Пять человек пострадали, двоих пришлось госпитализировать. В тот же день на базе "Глобус" произошло отравление семьи из четырех человек. 1 августа в результате ДТП в районе села Шубинка погибли трое человек.
Губернатор поручил профильным органам разработать комплекс предложений профилактических мероприятий.
"Это касается и пожарной безопасности, и безопасности дорожного движения, и организации общественной безопасности. В Барнауле городские власти по следам драки с гибелью на Мало-Тобольской уже предприняли меры. Но мы должны подумать о системных шагах", – отметил Томенко
Руководителям муниципалитетов губернатор поручил провести оценку мест с массовым пребыванием людей. Начальнику управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Виталию Дешевых необходимо подготовить письмо в адрес турбизнеса о необходимости проведения очередной ревизии инфраструктуры с точки зрения пожарной безопасности, противовирусных мероприятий и других вопросов обеспечения безопасности.
Также в регионе планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций на предмет профилактики и предупреждения происшествий при оказании туруслуг.
Комментарии
Все три службы со словом безопасность!
Что то тут не так?
Насколько я знаю, правоохранительные ведомства губернатору не подчиняются. У них руководство своё, федеральное. Так что, "пук в лужу", господин Томенко.
Все контролёры утонули в море бумаг. Аппарат растёт и все в кабинетах.
"Подумать о системных шагах"
Думать нужно было два года назад, а сегодня дело нужно делать.
18.18 согласен
Ох ты!?
Бабки нужно делать!
ВВПутин - 80е
Бытовые случаи со смертельным исходом...Какие тут думания о "системных шагах".
Да,как государственному чиновнику они портят отчётность...
Виктор Петрович, Вы лучше разберитесь с приказом №206 от 19.05.2020 года Министерства Здравоохранения Алтайского края, который непонятно где опубликован( на сайте Минздрава Алтайского края этот номер пропущен) , но по нему ссылаются врачи и товарищи из Минздрава , что человеку с з5леными соплями, больным горлом и температурой 37,7 неположенной брать на дому тест на коронавирус, ведь визуально кажется, что точно не ковит. Может поэтому у нас в крае статистика такая странненькая и цифры на федеральном сайте не состыковываются с местн#ми и может поэтому вы доводите людей до тяжелобольных и как итог ИВЛ и смерть?
Насколько я знаю, правоохранительные ведомства губернатору не подчиняются. У них руководство своё, федеральное. Так что, "пук в лужу", господин Томенко.
Это только чисто теоретически правоохранительные ведомства не подчиняются губернатору избранным народом. А на практике у них один корешок.
18:30
Не всё так просто, не всё.
И налоговую забыли. Там коррупция в пользу крышуемых рисовальщиков до самой Москвы!! А то не для всех равные условия, у кого то криминал, а кто то честно работает!!!
Губернатор поручил профильным органам разработать комплекс предложений профилактических мероприятий.---да сколько можно разрабатывать?все уже разработано давно-работать надо...закрывать эти базы непонятные-там бардак везде...