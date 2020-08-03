В Барнауле прощаются с семьей Кременских, которая погибла на турбазе

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
В Барнаульском похоронном доме 3 августа проходит церемония прощания с семьей Кременских, которая трагически скончалась на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Проводить погибших в последний путь пришло около 300 человек, передает корреспондент amic.ru. Родственники решили не пускать внутрь прессу.
Напомним, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили мертвыми семью своих постояльцев: мужа, жену и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.
По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от дизельного генератора. По подозрению задержан директор турбазы "Глобус" Виктор Королев. Обвинение ему пока не предъявили.
Комментарии
Жуть конечно, трагично.
"жили счастливо, умерли в один день"
зачем показывать похороны?
Моя одноклассница три месяца назад завещала предать своё тело "огню пожирающему".
Её тело иссушил рак.А раньше была , что называется "кровь с молоком"...
Зачем показывать похороны? Некоторым полезно напомнить, что жизнь не вечна, что жизнь внезапно не вечна.
И что изменит напоминание, что жизнь не вечна? Жизнь станет вечной?
т.е если я за день не увижу хоть одни похороны то забуду что смертен?
давайте показывать все похороны
Все действительно странно! Допустим люди отравились выхлопами, но ... как они вобще спали, если под ними работает генератор. От него же такой шум???? что-то тут не так!?
их всех кремировали?
их всех кремировали?
3.08.2020 13:04
- гость -
скотских поступков меньше будет
3.08.2020 13:24
- гость -
при чем тут поступки?
Очень жаль погибших.
Жили, планы строили, берегите близких, помните, что не навсегда
Иосиф, Оксана, Артём, Светочка покойтесь с миром...