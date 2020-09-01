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Новости

Такой день. Рост безработицы в Алтайском крае и новая школа в Барнауле

, ИА "Амител"
Главные новости региона за 1 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 сентября. Без коронавируса.

В Алтайском крае статистика по заболеваемости наркоманией сдвигается в сторону несовершеннолетних. Диагноз поставили уже нескольким сотням детей.

С нового учебного года барнаульским младшеклассникам будут накрывать столы за счет мэрии. Ранее за эту услугу платили родители учащихся.

Жители алтайского села Новоегорьевского голыми руками ловят полуживую рыбу на местном озере. Что стало причиной такого поведения рыб, неизвестно. Однако жителям Рубцовска и других близлежащих населенных пунктов стоит быть осторожными: вполне возможно, что такой продукт может уйти на продажу на местных рынках.

1 сентября в Барнауле открылась новая школа № 136, которая находится на Взлетной, 85. В этом учебном году ее будут посещать 1239 школьников, 357 из которых – первоклассники.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравили жителей города и региона с Днем знаний. Политики пожелали учащимся, их родителям и педагогам успешного учебного года и высоких результатов.

В Алтайском крае выросла безработица. По данным Крайстата, уровень безработицы среди трудоспособных жителей региона за апрель-июнь 2020 года составил 6,2%, тогда как в 2019 году этот показатель равнялся 5,5%.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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