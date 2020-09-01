1 сентября в алтайских школах прошли короткие торжественные линейки. В регионе организованным группам наконец-то разрешили посещать музеи и библиотеки, а известный молодежный форум "Алтай. Территория развития" из-за коронавируса пройдет виртуально. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 26 – в Барнауле. Теперь в регионе 11 781 инфицированный.
Коронавирусом в регионе переболели 10 502 человека, за последние сутки из больниц выписали еще 90 пациентов.
На лечении находятся 935 инфицированных. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 115 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 34 из них.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончалось рекордное число пациентов с COVID-19 – оперштаб сообщил об 11 летальных исходах. Общее число умерших выросло до 344. Коронавирус стал причиной смерти в 128 случаях.
1 сентября в школах Барнаула прошли необычные торжественные линейки.
Из-за пандемии в некоторых образовательных организациях их даже было несколько, но длились они не больше 25 минут. Присутствовать на празднике разрешили только 1 и 11 классам. А родителей и вовсе отделили от детей полосатой лентой. Но школьники из-за всех этих ограничений не унывали, и даже шутили.
Наш корреспондент побывал на одной из таких линеек и подслушал, о чем говорили дети перед непростым учебным годом. В общем, читайте сами.
Кстати, если вы все еще не в курсе, как будут учиться дети в 2020 году – предлагаем прочитать материал, где мы развенчиваем все мифы нового учебного года.
Библиотекам и музеям Алтайского края разрешили возобновить прием посетителей и организованных групп. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры региона. Решение согласовано с краевым Роспотребнадзором.
Также муниципальным органам управления культурой рекомендовали возобновить работу учреждений клубного типа. Теперь могут работать творческие кружки, секции, репетировать ансамбли и так далее.
А вот театрально-концертным учреждениям по-прежнему нельзя принимать посетителей. Также запрещены мероприятия с массовым пребыванием людей: более 50 человек и выше.
В 2020 году из-за коронавируса молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет в онлайн-режиме. Для участников организуют 12 виртуальных площадок.
АТР состоится 12 и 13 сентября. На форум зарегистрировались около 2 тыс. участников, но после отбора их останется около 1,5 тыс. человек, уточнила Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
Дистанционный формат форума расширил возможности организаторов по привлечению экспертов. Ведь далеко не все зарубежные и московские гости могли приехать на Алтай, чтобы поучаствовать очно. А вот виртуальные встречи оказались удобны многим.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
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- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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