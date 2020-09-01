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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 156

, ИА "Амител"
Главное за 1 сентября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

1 сентября в алтайских школах прошли короткие торжественные линейки. В регионе организованным группам наконец-то разрешили посещать музеи и библиотеки, а известный молодежный форум "Алтай. Территория развития" из-за коронавируса пройдет виртуально. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 1 сентября?

61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 26 – в Барнауле. Теперь в регионе 11 781 инфицированный.

Коронавирусом в регионе переболели 10 502 человека, за последние сутки из больниц выписали еще 90 пациентов.

На лечении находятся 935 инфицированных. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 115 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 34 из них.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончалось рекордное число пациентов с COVID-19 – оперштаб сообщил об 11 летальных исходах. Общее число умерших выросло до 344. Коронавирус стал причиной смерти в 128 случаях.

2
Учебный год по-новому

1 сентября в школах Барнаула прошли необычные торжественные линейки.

Из-за пандемии в некоторых образовательных организациях их даже было несколько, но длились они не больше 25 минут. Присутствовать на празднике разрешили только 1 и 11 классам. А родителей и вовсе отделили от детей полосатой лентой. Но школьники из-за всех этих ограничений не унывали, и даже шутили. 

Наш корреспондент побывал на одной из таких линеек и подслушал, о чем говорили дети перед непростым учебным годом. В общем, читайте сами.

Кстати, если вы все еще не в курсе, как будут учиться дети в 2020 году – предлагаем прочитать материал, где мы развенчиваем все мифы нового учебного года.

3
На экскурсии можно ходить группами

Библиотекам и музеям Алтайского края разрешили возобновить прием посетителей и организованных групп. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры региона. Решение согласовано с краевым Роспотребнадзором. 

Также муниципальным органам управления культурой рекомендовали возобновить работу учреждений клубного типа. Теперь могут работать творческие кружки, секции, репетировать ансамбли и так далее.

А вот театрально-концертным учреждениям по-прежнему нельзя принимать посетителей. Также запрещены мероприятия с массовым пребыванием людей: более 50 человек и выше.

4
АТР будет виртуальным

В 2020 году из-за коронавируса молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет в онлайн-режиме. Для участников организуют 12 виртуальных площадок. 

АТР состоится 12 и 13 сентября. На форум зарегистрировались около 2 тыс. участников, но после отбора их останется около 1,5 тыс. человек, уточнила Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. 

Дистанционный формат форума расширил возможности организаторов по привлечению экспертов. Ведь далеко не все зарубежные и московские гости могли приехать на Алтай, чтобы поучаствовать очно. А вот виртуальные встречи оказались удобны многим.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 1 сентября:

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  • Потеряли сотни миллионов. Барнаульские ТЦ жалеют, что в пандемию помогли арендаторам
  • За что выгоняют из класса? Веселые загадки с подвохом для самых умных родителей

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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