ДТП спровоцировало километровую пробку в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле на Павловском тракте образовалась километровая пробка. Как видно на карте сервиса "Яндекс. Пробки", по данным на 12:32 затор растянулся на 1,3 километра.
Движение транспорта сильнее всего затруднено в направлении проспекта Строителей на участке между улицей Малахова и Теплым рынком.
Виной тому ДТП, которое произошло на Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Целинной. Столкнулись легковушка и грузовик.
В целом обстановку по городу сервис оценивает на 5 баллов – "движение плотное".
Комментарии
ДТПДЦП спровоцировало километровую пробку в Барнауле
Потому что не должно быть автобанов в городе, а если они вам нужны, значит что-то не так с вашей транспортной системой и "профессионалами" которые ей занимаются.
У вас там 6 полос движения, не регулируемый пешеходный переход. Благо хоть островок безопасности тяму хватило сделать не давно. Судя по всему классика жанра, один пешехода пропускал, а второй в зад пропускающему въезжал.
У вас там 6 полос движения
понаехали...
25.09.2020 12:48
АБОРИГЕН
Где ты на фото в зад увидел? Опять пишу, не читая?
Не читал, но осуждаю! Ничего нового под Луной.