ДТП спровоцировало километровую пробку в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на Павловском тракте образовалась километровая пробка. Как видно на карте сервиса "Яндекс. Пробки", по данным на 12:32 затор растянулся на 1,3 километра.

Движение транспорта сильнее всего затруднено в направлении проспекта Строителей на участке между улицей Малахова и Теплым рынком.

Виной тому ДТП, которое произошло на Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Целинной. Столкнулись легковушка и грузовик.

В целом обстановку по городу сервис оценивает на 5 баллов – "движение плотное".