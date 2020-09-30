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Горы мусора, вандализм и дикость. Как Алтай пережил наплыв туристов летом 2020

, ИА "Амител"
После окончания бурного туристического сезона местные жители и экологи убирают горы мусора со священных мест
Телецкое озеро / Фото: Наталья Майборода

Телецкое озеро / Фото: Наталья Майборода

Обилие мусора – отличительная черта популярных туристических мест в России. Не стал исключением и Алтай, куда этим летом из-за закрытых границ ринулись отдыхающие со всей страны. Один из печальных итогов такого сезона – горы пластика и осквернение сакральных мест. Фотограф Светлана Казина выставила в соцсетях пост о том, как туристы "загадили" прекрасные территории. Сейчас, после окончания развеселого "туристического сезона", алтайские экологи и волонтеры занимаются генеральной уборкой региона: очищают природу от пластика, чистят скалы от надписей, очищают и благоустраивают родники. Корреспондент Plus-one.ru Наталья Майборода узнала, что местные жители делают для сохранения первозданной природы, на которую так падки туристы.

Очистка скал

Каждый, кто проезжал по Алтаю, видел "наскальные надписи" от туристов типа "здесь был Вася". Очищать горы от проявления этого свидетельства дикости заезжих гостей помогает коренная алтайка Инна Муклаева. Она основала проект "Чистый Алтай".

Они смогли очистить известные туристические объекты: перевал Чике-Таман и знаменитые Красные ворота – ущелье за селом Акташ.

Инна рассказывает, что есть среди туристов те, кто специально портят места, которые считаются у алтайцев священными. Так, кто-то осквернил так называемую "Каменную дверь" на Семинском перевале. Алтайцы считают ее порталом в нижний мир. "Вандалы покрыли породу несколькими слоями краски. Это своего рода вызов: мол, посмотрите, мы не боимся ваших мест силы", – говорит Инна.

Очистка каменной породы – сложный и опасный процесс. Нужно не просто добраться до труднодоступных мест, но и доставить туда тяжелые инструменты, так как краска глубоко въедается в горную породу и просто смыть ее не получится.

Есть еще любители завязывать ленточки на деревьях. Делать это не посвященному человеку нельзя, рассказывает Инна: "Повязать ленту – это сакральный обряд для алтайцев, мы совершаем его лишь во время определенных ритуалов. Например, на свадьбу – чтобы освятить молодым путь. А просто повесить ленту, а тем более пластиковый пакет – это замусоривание территории. Более того, если совершить обряд неверно, можно испортить себе карму, перевязать свой путь".

За два года команда альпинистов и спелеологов очистила более 700 надписей общей площадью свыше 3 тыс. кв. м.

Чистые родники Алтая

Супруги Ирина Архипова и Валентин Смирнов работают в Алтайском краевом отделении Русского географического общества. В этом году они запустили проект "Чистые родники Алтая", чтобы изучать природные источники и оценить их экологическое состояние.

"К нам часто обращались жители с просьбой проверить качество воды природных ключей. Во многих населенных пунктах Алтайского края нет центрального водоснабжения и люди берут воду из родников, – рассказывает Ирина Архипова. – Мы решили составить их реестр и определить, какие источники безопасны, а какие – нет. Ведь многие считают, что родниковая вода – априори чистая и полезная. А это не так".

  

К примеру, в Манжероке рядом с торговыми точками находится популярный среди туристов родник. Однако Ирина пить из него не советует, так как рядом установлены общественные туалеты.

Вода из знаменитого в Барнауле Свято-Никольского источника (рядом с часовней) тоже не безопасна. Ирина говорит, что в ней превышено содержание нитратов. Среди барнаульцев были зафиксированы даже случаи отравления.

Сейчас географы уже изучили около 180 природных ключей. Но это не все. Из огромного списка выбрали те источники, которые популярны среди населения и туристов.

Кроме изучения, географы помогают еще и расчистить источники, так как родники заиливаются и погибают.

"Это первое подобное масштабное исследование родников в Сибири, – говорит Валентин. – Около 80% обследованных источников нужно регулярно очищать и защищать от поверхностных стоков и биологического загрязнения. Тогда из них можно будет пить воду, но лучше кипяченую. Родниковая вода из 10% источников из-за очень высокой или, наоборот, низкой минерализации, из-за вредных примесей не пригодна для регулярного потребления".

Генеральная уборка

В 2007 году экономист Амыр Тантыев из Улагана приехал на перевал Чике-Таман и ужаснулся количеству пластикового мусора. Говорит, никогда не думал, что все так печально. За полчаса он собрал четыре пакета пластиковых бутылок. Тогда и задумался над тем, чтобы заняться генеральной уборкой родного края.

"Я – теленгит. Это коренной народ. Мы, как и большинство алтайцев, всегда старались бережно относиться к природе. Поэтому очистить свою землю от мусора – естественное желание", – говорит Амыр. Так в 2018 году появилось движение "БУНТ_РА" – сокращение от "Большая уборка на территории Республики Алтай".

Уже третий год волонтеры организации очищают священные для алтайцев перевалы и родники, а также Телецкое озеро после нашествия туристов. Месяц назад только с южного берега было вывезено 30 мешков мусора – целый грузовой автомобиль.

Самое грязное место на Алтае, по словам Амыра, – это перевал Чике-Таман. Главная причина – в отсутствии урн. Те, что есть, заполняются за полдня. Остальной мусор остается на территории. Власти говорят, что денег на новые урны нет. Активисты сами купили несколько штук, установили их на перевале. Но они исчезли.

  

 

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Комментарии

30.09.2020 08:19
гость

Низкая культура населения- это, конечно, беда. Но, что там с мусорной реформой?

30.09.2020 08:24
- гость -

Ну а что хотели? московия сюда просрацца приезжала и свалила.

30.09.2020 08:43
- гость -

30.09.2020 08:24
- гость

и вирусов ещё навезла...

30.09.2020 08:54
- гость -

Да это собаки вот это вот все)))

30.09.2020 09:04
В тему

Не так уж много на Алтае мест, где "художники" (от слова худо) пишут "Здесь был Вася!"
Печально, что никто не хочет отловить и наказать по полной хотя бы одного "живописца". Каждый год только разговоры. Был сюжет, где сняли на видео новосибирских "Вась", ну и что? А пока Алтай реально деградирует в плане чистоты и первозданности.

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