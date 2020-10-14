Алтайский священнослужитель изнасиловал студента

Суд вынес приговор бывшему секретарю Славгородской епархии. 26-летний мужчина изнасиловал студента-волонтера, пишет "КП".

Потерпевший – студент педагогического колледжа. На допросе он рассказал, что был знаком со священнослужителем и периодически выпивал с ним. По словам студента, приятель часто говорил о гомосексуальных отношениях, но молодой человек не придавал этому значения.

В ходе очередного застолья священнослужитель воспользовался беззащитным состоянием студента и изнасиловал его.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам условно.