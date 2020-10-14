Алтайский священнослужитель изнасиловал студента

Суд вынес приговор бывшему секретарю Славгородской епархии. 26-летний мужчина изнасиловал студента-волонтера, пишет "КП".
Потерпевший – студент педагогического колледжа. На допросе он рассказал, что был знаком со священнослужителем и периодически выпивал с ним. По словам студента, приятель часто говорил о гомосексуальных отношениях, но молодой человек не придавал этому значения.
В ходе очередного застолья священнослужитель воспользовался беззащитным состоянием студента и изнасиловал его.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам условно.
Комментарии
А что для попов скидки? Почему условно? Старая традиция?
Условно?!?!?!??!
Вот это достойные новости. Я бы сказал даже, есть чем гордится.
В ходе очередного застолья священнослужитель воспользовался беззащитным состоянием студента и изнасиловал его.
Вряд ли бутылкой. Скорее всего -кадилом. Все таки сан есть У кого оно какое конечно..Если я правильно это слово понимаю...
....студент педагогического колледжа. На допросе он рассказал, что был знаком со священнослужителем и периодически выпивал с ним...
а будущие педагоги и попы разве пьют????
И за это условно? Да он еще кого-нибудь изнасилует. Гнать такого священнослужителя в тюрьму и по полной по статье за изнасилование на 15 лет. Вот такие священнослужители работают в церквях. Извращенцы, а люди к ним исповедаься ходят. Да человек грешен и будь он хоть в чине священнослужителя. не ему выслушивать о грехах других, если сам грешный, да еще преступник. Ужас, какой гуманный суд!. И почему?
14.10.2020 16:59
гость
Не,это поп его в "кадило" изнасиловал.
странно что вообще эта история выплыла. да и первая ли она?
14.10.2020 17:04
Читатель
Священнослужители теперь в Конституцию внесены и им многое разрешается.
Если бы этот поп был от Бога, то изнасилования не было бы. А так, как попы этим занимаются и много чем другим не потребным духу бога, то они слуги Дьявола, здесь к бабке не ходи.