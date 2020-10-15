Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 октября. Без коронавируса.

В региональном Минстрое ответили на сообщение пресс-службы краевого СУ СКР по поводу поступивших в регион 1,2 млрд рублей на жилье для сирот, из которых, по версии следствия, по назначению потратили только несколько десятков миллионов. В ведомстве уточнили, что деньги не пропали. На них просто не успели заключить контракты, так как большую часть средств алтайские власти получили только в сентябре.

Барнаул включили в десятку российских городов, куда туристы возвращаются чаще всего. Краевая столица с результатом 0,85% расположилась на 10-м месте. Большинство путешественников чаще всего повторно посещают Санкт-Петербург (28,21%). На втором месте Сочи (23,08%), на третьем – Севастополь (19,66%).

Следователи организовали доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что родители учащихся школы села Зудилово Первомайского района пожаловались на просроченное питание в столовой, из-за чего якобы несколько детей отравились. На место выехал следователь, который опросит родителей школьников и администрацию образовательного учреждения.

Пассажироперевозчики Барнаула обратились с открытым письмом к мэру Вячеславу Франку с просьбой скорее принять решение о повышении тарифов в общественном транспорте столицы края. Предприниматели утверждают, что их положение ухудшается с каждым днем, а количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться: горожане пересаживаются на автомобили или выбирают маршрутки.

Сотрудники МЧС при поддержке добровольной пожарной дружины и огнеборцев войсковой части потушили крупный пожар на сельскохозяйственной ферме в селе Чистюнька Топчихинского района. Пожарные спасли 30 коров и 30 телят. Пострадал работник фермы, который надышался дымом. Его госпитализировали.

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу объявил аукцион на разработку участка в Змеиногорском районе площадью 3,41 кв.км, богатого полиметаллическими рудами. Ведомство предлагает в течение 20 лет добывать там медь, свинец, цинк, рудные золото и серебро, кадмий, селен, теллур и барит. Взамен арендатор должен внести 701,89 млн рублей разовым платежом.

Директор барнаульской средней общеобразовательной школы № 50 Александр Титов подписал приказ о преждевременном выходе на осенние каникулы. Они продлятся до 20 октября, после чего образовательный процесс возобновится. В качестве аргумента для соответствующего решения руководитель школы приводит "неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и другими респираторными и вирусными заболеваниями среди учащихся и педагогов школы".