Перевозчики просят главу Барнаула поторопиться с повышением тарифов на проезд

Пассажироперевозчики Барнаула обратились с открытым письмом к главе администрации города Вячеславу Франку с просьбой поторопиться с принятием решения о повышении тарифов в общественном транспорте столицы края. Предприниматели указывают на то, что решение об изменении тарифов было принято на Координационном совете по ценообразованию Барнаула еще 24 сентября, однако постановление администрацией города еще не принято. Между тем, по сообщению перевозчиков, их положение ухудшается с каждым днем, а количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться: горожане пересаживаются на автомобили или выбирают маршрутки. С октября, после вступления в силу поправок в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники", ряд предприятий и вовсе оказались в критической ситуации:
"В настоящее время продолжается рост стоимости дизельного топлива, смазочных материалов и запасных частей, многие пассажироперевозящие предприятия города находятся в критическом финансовом положении. С 1 октября текущего года вступили в силу поправки в 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", в связи с чем добавились расходы на обслуживание онлайн-касс", – говорится в письме на имя Франка.
Предприниматели заявляют, что в их трудовых коллективах уже возникла "социальная напряженность" (после изменения тарифов водителям и кондукторам обещали поднять зарплату) и просят поскорее решить вопрос о повышении стоимости проезда.
"В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта подвижного состава просим ускорить процесс принятия постановления о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте", – говорится в тексте обращения к мэру Барнаула. Под письмом поставили подписи директора компаний ТК "СолГри", "Евробус+", "Вега-Транс" и "Фрайбус Транспорте".
Напомним, в течение 2020 года перевозчики неоднократно поднимали вопрос о повышении тарифов. 24 сентября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию изменение стоимости проезда в городском транспорте одобрили.
Согласно вердикту совета, для пользователей электронных карт повышение составит всего 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей. При этом введенные ранее льготы сохраняются.
Однако действовать новые тарифные планы начнут только после того, как администрация города примет соответствующее постановление. Ранее перевозчики Барнаула рассчитывали, что новая стоимость проезда будет установлена уже с 1 ноября.
Комментарии
От голода что ли пухнут?
проезд повысился, продукты тоже. а зп урезают. замечательная логика
Да пусть банкротятся и уходят. Свято место пусто не бывает.
Давайте пассажиры транспорта обратятся к главе с просьбой рассмотреть вопрос о снижении тарифов на транспорт всего на 1,5...2 рубля, т. к. тариф растут, цены на продукты растут, а зарплаты нет. Создается социальная напряженность
Заходишь в общественный транспорт- как в хлев. Накурено, маски у кондукторам- на подбородке. Замечание сделать нельзя- тут же отбреют
Все кондукторам- вирусологи
горожане пересаживаются на автомобили или выбирают маршрутки. Полнейший бред, на содержании личного авто можно разориться, а маршрутка тот же сарай, только дороже.
герои блин. себе в убыток работают. а электротранспорт тут кстати причем. это мунициальное предприятие.
15.10.2020 10:16
Гость
Засуньте себе эти маски поглубже, тут про стоимость проезда тема.
Filin
так пикет будет 17.. чем не обращение
Себе засунь. Я говорю о комфорте, накурено. Я не курю и не хочу дышать этой гадостью еще и за свои деньги.
Мне зарплату не обещали повысить, но обещают обещают повысить плату за проезд
ага. регион в жоопе по уровню зарплат. а стоимость проезда повышают регулярно
Пока власти города не поймут, что общественный транспорт это история не про прибыль и предпринимательство, никакого развития и решения существующих проблем не будет. Рыночек тут не порешает. В сложившейся централизованной административно-экономической модели в стране, выбивайте деньги из центра, и не те копейки что вам дают сейчас а сразу как минимум в 2-3 раза больше.
Закрывайтесь
А куда обращаться жителям Алтайского края, большинство из которых находится в критическом положении?
Выживание за счёт путинских выплат, все съедает коммуналка и продукты. Подорожала сотовая связь на 300 %. МРОТ вырос на 100 руб.
Че шантажировать удумали ? Это походу упреждающий ультиматум, перед пикетом на выходных. Да ваще на перевозчиков. Задолбали уже, только и могут ныть. Хоть бы один ушел с рынка, да нет же, автобусы "на ладан дышат", последнии соки с них слизывают. И к стати почему они новые автобусы все пытаются в кредит взять? Почему лизинг не рассматривают?
выход - игнорить их и не ездит пару дней вообще никому
4 предпринимателя!!!! Решают в основном для себя проблемы,не спрашивая сотни тысяч горожан???? А? И тоьлко Франк за них.Никто из администрации не хочет встать на защиту пассажиров? Это вопрос.
Сейчас посмотрела Новосибирск: э/транспорт - 23 рубля, транспорт -24 рубля, метро - 25 рублей. Повышение произошло 1 января 2020 г. Там бензин дешевле?
15.10.2020 10:49
через марлевую повязку на глазах плохо видны проблемы простых людей
В маршрутках грязно, как в свинарниках. Водители едут, всю дорогу разговаривают с коллегами мат на мате. В газельках водители КУРЯТ - это же просто жесть. УБИРАЮТ в них не чаще раза в неделю. ХАМЯТ пассажирам.
С КАКОЙ СТАТИ ПОВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА ПРОЕЗД???
Терпите, терпилы! Народ, который добровольно согласен носить намордники, обязан платить. Всем. И всегда
15.10.2020 10:55
а главное в газельках транспортной картой нельзя расчитаться... Им можно говорить что возят пять человек в день и давно ушли в минус. Их вообще никак не проверить. Хотя когда вводили систему карт оплаты нам вешали лапшу на уши что картой можно будет везде расчитаться.
А можно еще налог ввести. На намордники. Носишь маску- плати. Твое здоровье в безопасности, а здоровье нынче дорого
проходимцу - а почему китайцы поголовно носят маски, а живут лучше нас, тоже терпилы? или дело не в масках все-таки?
15.10.2020 11:00
проходимец учи матчасть. маска нужна не тому кто ее носит. а для того чтобы ты корону не распространял. так что платить должны не те кто носят "намордники" а те кто не носят. а тебе может и намордник не помешал бы) ав ав)))) и вообще ... проходимец? проходи мимо. не порть воздух
Привыкайте работать в новой действительности, а не клянчите деньги и повышение стоимости проезда. Эти тенденции навсегда. Скоро школьники перестанут ездить в школы, студенты в ВУЗы. Появилось много удалёнщиков во многих сферах работ и услуг. Сокращайте количество выводимых на маршрут автобусов, делайте больше разрывы между ними и т.п. Помогите себе сами!
Гость
Заходишь в общественный автотранспорт как в непристойное место. .Владельцы маршрутов просят (требуют) повышения тарифа на проезд,каждый раз обещая улучшение качества транспорта. Но становится год от года только хуже. Кстати, цены на топливо вроде бы не менялись. На сегодня цены наименьшие (нефть дешевая). Правильно говорят комментаторы о "социальном напряжении" в коллективах перевозчиков. Социальное напряжение не из-за "низких" тарифов, скорее из-за несправедливого распределения прибыли и неуемной наживы владельцев пассажирского транспорта и маршрутов. Повышение тарифов в большем масштабе вызывает социальную напряженность в городе,крае нежели среди перевозчиков.
Давайте, пассажиры транспорта, обратимся к мэру Барнаула с петицией рассмотреть вопрос о снижении тарифов на транспорт всего на 1,5...2 рубля, т. к. цены на продукты растут, другие расходы возрастают,а зарплаты не растут. Тут еще короновирус и ограничения разные с ним связанные мешают. Создается социальная напряженность,
Общественным транспортом пользуются малоимущие, дети, студенты. Народ мало денежный У них каждая "копейка" на учете. Не повышайте стоимость проезда. Перевозчики, ограничьте свои аппетиты наживы. Не будьте кровососами дикого капитализма.
15.10.2020 11:03
гость
Носи намордник! И будешь жить как китаец. Или кореец. Если разрешат
Пусть повышают. Быстрее разорятся.
Доходы падают у всех. И если не хватает на икру, омары и тунца , то не нужно снимать последние штаны с народа.
Народ среднего достатка ездит на своем транспорте, на общественном ездят пенсионеры, школьники, студенты и работники невысокого достатка.
Почему эти люди должны повышать уровень жизни невоспитанных водятлов и их боссов?
удивительно, отчего это население города выбирает другой транспорт? не потому ли что это гады ездят через пень колоду?? после 8 вечера фиг уедешь, на остановке минимум по 20 минут ждать стоять приходится. За что цены-то повышать?? (маршруток это тоже касается)
все хорошо, а будет ещё лучше, просто надо потерпеть
Терпите, терпилы! Народ, который добровольно согласен носить намордники, обязан платить.
Вот из-за таких уродов как ты, я с пневмонией лежу.
Ответ Барнаульцев: жители Барнаула просят скорее поставить онлайн кассы на все автобусы и маршрутные такси, чтобы вранье зажравшихся перевозчиков увидели пассажиры, которые вынуждены платить все большую стоимость проезда, которая растет гораздо быстрее инфляции...
15.10.2020 12:11
- гость -
Вот из-за таких уродов как ты, я с пневмонией лежу.
Это потому что ты лох...
Эта глава уже давно сдал Барнаульцев на растерзание
И автобусников полная дума потому они безнаказанно зверствуют
15.10.2020 11:40
Проходимец
Не носишь- и чем ты лучше других живёшь?
Мэр Новокузнецка назвал стоимость проезда в новых автобусах «Питеравто»- 20 руб.
В Новокузнецк прибыло 50 новых автобусов для холдинга «Питеравто» и индивидуальных предпринимателей. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Новокузнецка.
«В стояночных боксах 37 новых синих автобусов – 10 из них модели КаВЗ 4270, среднего класса и 27 больших автобусов Volgabus 5270G2. Все автобусы на газомоторном топливе. Добрались они до Новокузнецка своим ходом, без поломок. Ещё 31 автобус на данный момент в пути. Всего, к началу работы на линии, по условиям муниципальных контрактов, компания «Питеравто» должна поставить 285 новых автобусов», — сообщил Сергей Кузнецов.
Это новости из соседних регионов......
15.10.2020 12:40
- гость -
Кузня может себе позволить.Они угольком фарцуют втридорога, и много так капиталу благовидно, а у нас что?
15.10.2020 10:36
АБОРИГЕН
История не про прибыль с ОТ была при ненавидимых тобою Советах, а сейчас у нас при власти либералы, со всеми вытекающими.
p.s. А в твоих книжках классическое трактование либерализма? Или учтены современные реалии?
15.10.2020 12:56
Eugene
Сами любимые тобой Советы были не про прибыль и не про людей, от того собственно и скопытились. Выгода от развития общественного транспорта опосредованная, а не в частный карман. В Европе это понимают, а у нас пока нет.
15.10.2020 10:16
Гость
Заходишь в общественный транспорт- как в хлев. Накурено,
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Если водитель курит на рабочем месте, звоните по телефону организации, которой принадлежит автобус (указан в салоне), сообщаете номер автобуса и ФИО водителя (указаны в салоне). Водителю выпишут штраф.
15.10.2020 12:26
Проходимец
15.10.2020 12:11
- гость -
Вот из-за таких уродов как ты, я с пневмонией лежу.
Это потому что ты лох...
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Это потому что ты - cвинья.
количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться
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Пассажиры только и ждут повышения проезда. Как повысят так все сразу на общественный транспорт.
Я еще с прошлого повышения с 20 до 23 не пользуюсь общественным транспортом, а они опять прибавляют.
Поставьте в газелях систему для оплаты транспортной картой. Учтите их доходы. А потом решайте.
Сейчас посмотрела Новосибирск: э/транспорт - 23 рубля, транспорт -24 рубля, метро - 25 рублей. Повышение произошло 1 января 2020 г. Там бензин дешевле?
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И значительно чище сам транспорт. В Новосибирске лучше выстроен надзор за работой общественного транспорта. Городские власти уделяют больше внимания работе ОТ. Мэр города Новосибирск был избран народом 8 сентября 2019 года, получив 50,25 % голосов избирателей. В Барнауле мэра города нет, но есть глава города, со всеми вытекающими отсюда результатами работы ОТ.
В Москве троллейбусные провода срезают. Почему бы не взять троллейбусы оттуда?
Вечером в час пик и далее, по Малахова в сторону ул. Власихинской не добраться - все трамваи идут в депо №3 и так много лет подряд. Автобусы в ту сторону вообще не запланированы
Увеличение ценника на проезд вызовет приток новых пассажиров? Летом ходил пешком на работу за 7 км, и как слякоть исчезнет, буду ходить пешком
15.10.2020 14:57
гость
Потому что это ошибка и очень скоро они это поймут и восстановят троллейбусное движение.
как слякоть исчезнет
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Сменную обувь на работу, грязную в пакет.
Абориген, скорей наоборот. Вся страна посмотрит на Москву и во всех городах начнут избавляться от троллейбусов. Когда в столицах Грузии в Азербайдажене избавились от электротранспорта, от трамваев и троллейбусов начали избавляться ВСЕ города перечисленных стран бывшего СССР. Тоже самое будет и у нас. Избавилась Москва - избавятся и остальные.
Принимать электротранспорт из городов, в которых его убирают - плохая примета. Иваново и Дзержинск принимали в дар трамваи из тех городов, в которых трамваи убирали. Потом и в этих города исчезали трамваи. Тверь принимала подарки из городов, в которых ликвидировали электротранспорт и чего? Теперь и Тверь без электротранспорта.
Почему у нас проезд в маршрутке хотят сделать на 3 рубля дороже, чем проезд в Новосибирском метро?!
Почему пассажиры должны терпеть маты водителей, дрянную пошлую музыку и за это еще больше платить?
стоимость проезда до перестройки
трамвай - 3 коп,троллейбус -5 коп,автобус -6 коп
сейчас
трамвай - 23 коп,троллейбус -23 коп,автобус -23,маршрутное такси -25
т.е проезд до перестройки в среднем стоил - 0,0467 руб, сейчас -23,5 руб
стоимость проезда выросла в 500 раз
Возьмем среднюю з/п
до перестройки -200 руб
сейчас -25000
Рост зарплаты в 125 раз
стоимость проезда выросла в 500 раз, а заработная плата в 125.
И самое печальное, что общественный транспорт в нашем городе, попавший в частные руки, представляет собой жалкое зрелище. За эти годы, похоже деньги вкладывали по минимуму
Была во Владивостоке в сентябре - стоимость в маршрутке -28.
Но у них районный коэффициент -20% и есть надбавки к з/п от 10% до 30%
Очень много новых больших автобусов.