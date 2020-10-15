Перевозчики просят главу Барнаула поторопиться с повышением тарифов на проезд

Пассажироперевозчики Барнаула обратились с открытым письмом к главе администрации города Вячеславу Франку с просьбой поторопиться с принятием решения о повышении тарифов в общественном транспорте столицы края. Предприниматели указывают на то, что решение об изменении тарифов было принято на Координационном совете по ценообразованию Барнаула еще 24 сентября, однако постановление администрацией города еще не принято. Между тем, по сообщению перевозчиков, их положение ухудшается с каждым днем, а количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться: горожане пересаживаются на автомобили или выбирают маршрутки. С октября, после вступления в силу поправок в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники", ряд предприятий и вовсе оказались в критической ситуации:

"В настоящее время продолжается рост стоимости дизельного топлива, смазочных материалов и запасных частей, многие пассажироперевозящие предприятия города находятся в критическом финансовом положении. С 1 октября текущего года вступили в силу поправки в 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", в связи с чем добавились расходы на обслуживание онлайн-касс", – говорится в письме на имя Франка.

Предприниматели заявляют, что в их трудовых коллективах уже возникла "социальная напряженность" (после изменения тарифов водителям и кондукторам обещали поднять зарплату) и просят поскорее решить вопрос о повышении стоимости проезда.

"В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта подвижного состава просим ускорить процесс принятия постановления о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте", – говорится в тексте обращения к мэру Барнаула. Под письмом поставили подписи директора компаний ТК "СолГри", "Евробус+", "Вега-Транс" и "Фрайбус Транспорте".

Напомним, в течение 2020 года перевозчики неоднократно поднимали вопрос о повышении тарифов. 24 сентября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию изменение стоимости проезда в городском транспорте одобрили.

Согласно вердикту совета, для пользователей электронных карт повышение составит всего 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей. При этом введенные ранее льготы сохраняются.

Однако действовать новые тарифные планы начнут только после того, как администрация города примет соответствующее постановление. Ранее перевозчики Барнаула рассчитывали, что новая стоимость проезда будет установлена уже с 1 ноября.