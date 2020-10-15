Сколько заболевших в Алтайском крае 15 октября?

178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 15 858 инфицированных, среди них 1180 детей.

Барнаул лидирует в списке городов и районов по суточному числу зараженных: здесь зарегистрировали еще 45 заболевших. Также сразу 25 человек с COVID-19 выявили в Славгороде, и 23 – в Заринске. В остальных городах и районах случаев гораздо меньше.

Коронавирусом уже переболели 13 618 жителей Алтайского края. В госпиталях сейчас лежат 1619 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 287 зараженных, из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3626 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончалось 617 пациентов с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 284 человек.