Рекордное число пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки. В Барнауле ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, а учреждения допобразования переводят на дистант. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 15 858 инфицированных, среди них 1180 детей.
Барнаул лидирует в списке городов и районов по суточному числу зараженных: здесь зарегистрировали еще 45 заболевших. Также сразу 25 человек с COVID-19 выявили в Славгороде, и 23 – в Заринске. В остальных городах и районах случаев гораздо меньше.
Коронавирусом уже переболели 13 618 жителей Алтайского края. В госпиталях сейчас лежат 1619 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 287 зараженных, из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3626 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в регионе скончалось 617 пациентов с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 284 человек.
В Барнауле усилят контроль за соблюдением масочного режима. Такое решение приняли на очередном заседании оперштаба в администрации города.
После внесения изменений в "ковидный" указ губернатора, барнаульские чиновники запретили горожанам пребывать без масок в магазинах, аптеках, больницах, общественном транспорте, а также в заведениях сферы услуг и общепита.
Кроме того, работодателям рекомендовали ввести гибкий рабочий график. Чтобы снизить загруженность общественного транспорта в час пик.
Глава города Вячеслав Франк поручил проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима и дезинфицировать подъезды многоквартирных домов.
Минобрнауки Алтайского края подтвердило информацию о переводе учреждений дополнительного образования на дистанционный режим обучения.
На прямой вопрос "Поясните, дополнительное образование переводят на дистант или все же нет?" на странице регионального Минобрнауки в Instagram, сотрудник министерства дал ответ: "Да, на месяц".
Правда, дату начала и окончания удаленного режима обучения в ведомстве не назвали. Представитель Минобрнауки уточнил, что распоряжение не касается школ и детских садов. Их будут закрывать на карантин только при высокой заболеваемости.
По итогам 2020 года бюджет Алтайского края может недополучить 1,1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, рассказал министр финансов региона Данил Ситников.
"Спад экономики продолжается до сих пор. И мы ожидаем недопоступления 1,1 млрд рублей собственных доходов. Это менее 2% от общего объема краевой казны – 112 млрд рублей", – сказал он.
Минздрав Алтайского края приглашает новых медицинских работников в ковидные госпитали.
Ведомство разместило объявления о 12 вакансиях в больницах Барнаула, Бийска и Рубцовска с питанием и проживанием за счет работодателя. Требуются 10 врачей и две медсестры.
Их обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами. Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего – 25 тысяч.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в коронавирусный указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось,
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О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
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- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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