Жительница Бийска катается на автобусах в самодельном защитном костюме

Жителей Бийска напугала необычная пассажирка в одном из городских автобусов. В транспорт она вошла полностью облаченной в защитную экипировку.
На женщине был надет защитный костюм, который носят медики и сотрудники скорой помощи, которые работают с ковидными пациентами. Лицо бийчанка решила закрыть очками, похожими на маску для подводного плавания.
В диалоге с одной из пассажирок, женщина в антиковидных доспехах обронила: "Маску наденьте, а то заболеете как я, потом будете также ездить".
Людей, которые находились в автобусе, эта фраза серьезно напугала, а вот пользователи социальных сетей на это отреагировали с юмором, пишет "Бийский рабочий".
Комментарии
Медсестра в купальнике, не?
))!!!!!!!!! Доброе утро!
Каждому свое. Молодец.
Поддерживаю, я тоже по деревне хожу в противогазе, и ничего, все уже привыкли.
так нос открыт..