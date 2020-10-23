Жительница Бийска катается на автобусах в самодельном защитном костюме

Жителей Бийска напугала необычная пассажирка в одном из городских автобусов. В транспорт она вошла полностью облаченной в защитную экипировку.

На женщине был надет защитный костюм, который носят медики и сотрудники скорой помощи, которые работают с ковидными пациентами. Лицо бийчанка решила закрыть очками, похожими на маску для подводного плавания.

В диалоге с одной из пассажирок, женщина в антиковидных доспехах обронила: "Маску наденьте, а то заболеете как я, потом будете также ездить".

Людей, которые находились в автобусе, эта фраза серьезно напугала, а вот пользователи социальных сетей на это отреагировали с юмором, пишет "Бийский рабочий".