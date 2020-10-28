Строительство театра кукол в Барнауле затормозилось из-за массовой болезни рабочих

Строительство нового театра кукол "Сказка" в Барнауле осложнилось из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае. Изначально объект планировали ввести уже в ноябре, но сейчас планы отложили до весны 2021 года. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Тем не менее строители будут пытаться сдать этот объект в срок. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию на новом месте. Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в первом квартале 2021 года", – сообщила Елена Безрукова.

В августе этого года тендер стоимостью 93,5 млн рублей на достройку театра кукол "Сказка" выиграла местная компания – ООО "Век-Строй". Согласно условиям контракта, подрядчику нужно проложить электропроводку и выполнить внутреннюю отделку. Полы застелют паркетом и гранитом, а внутри здания появятся декоративные колонны из гипсокартона.

На строительство "Сказки" уже было потрачено 295 миллионов рублей из краевого бюджета.

Открытие театра переносили несколько раз. Изначально "Сказку" должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.