Строительство театра кукол в Барнауле затормозилось из-за массовой болезни рабочих

Строительство нового театра кукол "Сказка" в Барнауле осложнилось из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае. Изначально объект планировали ввести уже в ноябре, но сейчас планы отложили до весны 2021 года. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
"К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Тем не менее строители будут пытаться сдать этот объект в срок. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию на новом месте. Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в первом квартале 2021 года", – сообщила Елена Безрукова.
В августе этого года тендер стоимостью 93,5 млн рублей на достройку театра кукол "Сказка" выиграла местная компания – ООО "Век-Строй". Согласно условиям контракта, подрядчику нужно проложить электропроводку и выполнить внутреннюю отделку. Полы застелют паркетом и гранитом, а внутри здания появятся декоративные колонны из гипсокартона.
На строительство "Сказки" уже было потрачено 295 миллионов рублей из краевого бюджета.
Открытие театра переносили несколько раз. Изначально "Сказку" должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года.
Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.
Комментарии
рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в первом квартале 2021 года
Плохому танцору всегда что-то мешает. И тут зима в очередной раз будет холодная или снежная, что в очередной раз будет являться оправданием бездельников, которых давно нужно уволить и посадить за воровство.
А как там дела обстоят с художественным музеем? Какую по счету озвучили дату открытия? Когда будем отмечать десятилетие строительства?
Страшно представить сколько времени эти горе строители будут делать ковидную больницу.
Да мы по сути и не сомневались. Скорее ТЦ на месте спичечной фабрике построится нежели эти объекты.
ТЦ строят за деньги хозяина. Там не украсть.
28.10.2020 08:34
- гость -
+ много
28.10.2020 08:21
- гость -
Я вам открою страшную тайну: музей,со стороны Ленинского проспекта треснул от крыши до фундамента в 2-х местах.Это видно невооруженным глазом. (с других сторон не осматривал-лень)
треснул от крыши до фундамента в 2-х местах
Так это только обрадует "строителей". Они ещё пол миллиарда попросят.
28.10.2020 09:10
- гость -
Естественно! Сначала тендер на снос,потом на проект,потом на строительство.
Пора присваивать стройке звание "Карлино-Томенковский прорыв"тем более,что юбилей.
28.10.2020 09:04
Потёмкин
Я вам открою страшную тайну: музей,со стороны Ленинского проспекта треснул от крыши до фундамента в 2-х местах.Это видно невооруженным глазом. (с других сторон не осматривал-лень)
Там такую ямищу глубокую выкопали для нулевого цикла! Я через забор в 12 году заглядывал. Наверно грунт пополз.
28.10.2020 09:04
Потёмкин
Вы там сильно не трубите. Человеку дали почетного гражданина города. А вы тут про трещины поднимаете вопрос, не красиво товарисч
28.10.2020 09:31
- гость -
Под старым здание чой-то не "полз"? Наверное сейчас от Стройгаза-Шонии уползал?
28.10.2020 09:36
- гость -
Так теперь и "новый" вне критики? Ему тоже вручили знак (или медаль) за заслуги в космонавтике...
Пусть Амик (если не ссыкотно) съездит и сделает репортаж о всех "трещинках".
Срочно трещины заделать!!! А то тут ушлые нашлись уже, трещины посмотреть хотят. Ну или бюджетный вариант собак на закрытую территорию завести, что бы не одна потемная душа туда не сунулась, а если и сунулась то оставила клок своей кожи на объекте. Подрывать имидж не позволять!
Тут пишет что на кукольный театр, якобы, 295 млн потратили.
А ранее писали, что на кукольный миллиард , на худ.галерею два млрд ушло уже.
28.10.2020 09:50
- гость -
Поздно,батенька, собак на меня напущать и трещинки заделывать.
Я успел запечатлеть для потомков.
Проходил пару дней назад мимо будущей "Сказки". Честное слово, соседний деревянный дом отреставрировать, и он будет смотреться много привлекательней для глаза, нежели очередное карлинское чудо-строение.
Срочно трещины заделать!!!
Если трещина реально по всему зданию, то это значит фундамент треснул. Только сносить.
28.10.2020 10:19
- гость -
Умник в строительной области. Такие же люди про дом Титаник так же трубили рьяно в свое время. Если дом длинный, или по геологии не катит то делают деформационные швы (то бишь искусственные трещины), для того чтобы не было настоящих трещин. Одна часть здания ходит относительно другой. Интересно посмотреть что там Потемкин нафоткал, сольется хлопец как пить дать.
28.10.2020 10:30
- гость -
Сходите,посмотрите сударь.
Не сольюсь-хотя в строительстве не самый спец,но про деформационные швы знаю.
Вот с компьютерной грамотой-сознаюсь,не силён.Не умею прикрепить фото.
Только уж вы обзовитесь как нибудь,чтобы я потом мог к вам обратиться и узнать впечатление.
Зрячие такие. Эти трещины там были еще в 2018 году.
28.10.2020 10:50
- гость -
"Что ж ты молчал,жлоб!?" (с)
Примите шуткой. Ну не был я у "музэя" в 2018-м.
28.10.2020 10:49
Потёмкин
Хорошо. Я думаю вам помогут прикрепить фотографию. Есть же здесь специалисты? Абориген пропал где то, у месного спрашивать нет смысла, он аву где то в последней пьянке потерял судя по всему. Подскажите люди Потемкину как фото прикрепить?!
28.10.2020 11:06
Светлянкин
Я буду по новостям искать (писАть ему) "Светлянкина", так и решим.
А фото пусть на телефоне остаётся до "лучших времён".
Госпожа министр от культура АК любит выдавать желаемое за действительное. Как же Карлин же её туда водрузил , вот и получили одни сказки про белого бычка .И бла , бла ,бла а дел так и культуры нет в АК !