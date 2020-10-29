Еще свыше 300 коек для больных ковидом развернут в Алтайском крае

В ближайшие дни в Алтайском крае развернут сотни дополнительных мест для лечения пациентов, которые страдают от коронавируса, заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

По ее словам, в Рубцовске в ковидных госпиталях прибавится больше сотни коек, в Барнауле и Бийске – по 100-120.

"При этом Алтайский край на текущую дату смог развернуть максимальное количество коек для ковидных больных в СФО", – констатировали в Telegram-канале "Ленина, 59".

Ранее amic.ru писал, что губернатор Виктор Томенко назвал увеличение мощности ковидных госпиталей одной из первоочередных задач.