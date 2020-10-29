Еще свыше 300 коек для больных ковидом развернут в Алтайском крае

В ближайшие дни в Алтайском крае развернут сотни дополнительных мест для лечения пациентов, которые страдают от коронавируса, заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
По ее словам, в Рубцовске в ковидных госпиталях прибавится больше сотни коек, в Барнауле и Бийске – по 100-120.
"При этом Алтайский край на текущую дату смог развернуть максимальное количество коек для ковидных больных в СФО", – констатировали в Telegram-канале "Ленина, 59".
Ранее amic.ru писал, что губернатор Виктор Томенко назвал увеличение мощности ковидных госпиталей одной из первоочередных задач.
Комментарии
Дак вот зачем это,чтоб первое место в сфо занять. Очередная галочка чтоб отчитаться на верх. А то что в поликлинику не попасть и скорую не дождаться это фигня
Опять не нравится. Что ж вы во всем то только минусы видите? Дополнительные койки? Радоваться? Нет, надо только про плохое говорить. Да, если внутри у людей гнилье, то им ничто не поможет, только гнилье они и будут во всем искать и видеть.