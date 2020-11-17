Суд отстоял право барнаульцев на пробег против дистанционного образования

Суды отстояли право жителей Барнаула на автопробег против дистанционного образования. Как пишет ИА "Банкфакс", администрация настаивала на законности отказа в проведении мероприятия в центре города и пыталась отправить протестующих на окраины краевого центра. Однако суд дважды посчитал это незаконным и встал на сторону активистов. 15 ноября автопробег состоялся.

Издание "Красная весна" приводит выдержки из постановления Центрального районного суда по иску. Как отмечается, инстанция признала, что власти имели право отказать гражданам и предложить для автопробега другой маршрут. Однако в этом случае альтернатива должна была отвечать целям публичного мероприятия, "включая свободное формирование и выдвижение участниками публичного мероприятия своих требований, в том числе политических, и их доведение до соответствующих адресатов". Администрация, в свою очередь, предлагала провести маршрут для автопробега в промзоне, однако он не соответствовал этим критериям.

Городские чиновники не согласились с таким вердиктом и подали жалобу в апелляционную инстанцию. Однако 14 ноября Алтайский краевой суд вынес решение, в соответствии с которым вердикт Центрального районного суда Барнаула остался в силе.

Как полагает "Банкфакс", суд таким образом создал прецедент и теперь ситуация может осложнить властям работу по переносу протестных акций с "неподходящих" для этих целей площадок на другие. Не исключено, что муниципальные чиновники обратятся в кассацию.