Такой день. Задержание бизнесмена в Барнауле и трамваи от Собянина

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 ноября. Без коронавируса.

В Барнауле задержали директора сети клиник "Добрый доктор" Александра Трофимова. По информации источника amic.ru, предпринимателя подозревают в мошенничестве в крупном размере.

Mitsubishi Outlander и Nissan Murano "лоб в лоб" столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина неподалеку от Старого базара. В машине скорой помощи скончался 65-летний водитель Mitsubishi. Перед ДТП ему стало плохо, что и послужило причиной потери управления автомобилем, полагают в полиции.

Алтайский край в 2021 году бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском. В сентябре губернатор региона обратился с такой просьбой к мэру российской столицы Сергею Собянину.

Бывший начальник бийского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Павел Лихоманов вернулся к работе в мэрии. Он стал специалистом отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи. Его прошлый уход из городской администрации сопровождался скандалом.

Водоснабжение нескольких домов в Барнауле ограничили из-за коммунальной аварии, которая произошла по адресу проспект Калинина, 35а. За день до этого случилась авария на водопроводе по улице Георгия Исакова. Без воды в течение шести часов оставались несколько десятков домов. Водоснабжение восстановили около полуночи.

Учителя из Алейска пожаловались, что в этом учебном году существенно потеряли в зарплате. Базовая часть едва дотягивает до МРОТ, стимулирующие сократили сначала наполовину, а затем убрали полностью. В итоге у некоторых педагогов зарплата снизилась более чем на 10 тысяч рублей, а нагрузка осталось на прежнем уровне.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и помещений аварийного многоквартирного дома на улице Ползунова, 56. В документе поясняется, что это связано с невыполнением требований по реконструкции здания в установленный срок.