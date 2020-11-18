Сколько людей заразилось коронавирусом в Алтайском крае?

Еще 232 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 79 из них — барнаульцы. Общее число инфицированных достигло 23 386, среди них 1681 ребенка.

Коронавирусом переболели 19 874 жителей региона. За минувшие сутки из больниц выписали еще 286 выздоровевших. В госпиталях лежат 2504 пациента. В тяжелом состоянии находятся 590 заболевших, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 2880 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

За время пандемии в крае скончалось 994 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 489 пациентов.