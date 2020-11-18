Власти рассказали, когда Алтайский край получит лекарство от COVID-19. Ученые выявили, что в нашем регионе вирус мутировал, а Рубцовске из-за пандемии отказались от строительства ледового города. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 232 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 79 из них — барнаульцы. Общее число инфицированных достигло 23 386, среди них 1681 ребенка.
Коронавирусом переболели 19 874 жителей региона. За минувшие сутки из больниц выписали еще 286 выздоровевших. В госпиталях лежат 2504 пациента. В тяжелом состоянии находятся 590 заболевших, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 2880 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
За время пандемии в крае скончалось 994 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 489 пациентов.
Глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вылечился от COVID-19.
В ведомстве сообщили, что он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. 17 ноября Попов вышел на работу. Сегодня, 18 ноября, министр участвовал в заседании правительства Алтайского края.
Напомним, о том, что Дмитрий Попов заразился коронавирусом, стало известно 2 ноября. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях.
Препараты для лечения зараженных коронавирусом поступят в Алтайский край на нынешней и следующей неделях. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, из федерального бюджета краю выделили 87 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. На 56,2 млн уже заключены контракты.
Всего же в третьем квартале Алтайскому краю перечислили 367,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них – 264 млн – предназначена для модернизации и оснащения ковидных госпиталей.
Мэр Дмитрий Фельдман все же решил не отказываться от новогодней елки на площади Ленина. Площадь украсят светодиодными фигурами – елями, подарками, звездами и сердцами. Сейчас все объекты проверяют на исправность и готовят к установке.
Также в городе отменили все праздничные мероприятия в честь открытия елки.
Вирусологи обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Алтайском крае. Однако они никак не сказываются на тяжести течения COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", – сказал эксперт.
Мутация M153T в S-белке вируса ученые обнаружили еще в 13 регионах.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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